PK om opråb: Afspadsering var ude af vore hænder

Operationssygeplejerske Ninna Thorngaard er stærkt utilfreds med, at hun med den nye overenskomst, der er sendt til ur-afstemning, bliver nægtet afspadsering for de 16 timer hun ugentligt har ved siden af den normale 40 timers arbejdsuge.

Ninna Thorngaard havde hellere set, at hun kunne afspadsere vagttimerne, så hun kunne få mere tid sammen med hendes familie.

Næstformand i bestyrelsen for PK, Tobias Gredal, oplyser imidlertid til Sermitsiaq.AG – på bestyrelsens vegne, at ”det på ingen måde var PKs ønske at ændre forholdene omkring vagttimer i den nye overenskomst.

Udtrykkeligt krav

Arbejdsgiver havde et udtrykt krav i forhold til dette emne, lyder det.

- I dag er det sådan at man under PK-overenskomsten har en ret til udbetaling eller har mulighed for at sætte optjente vagttimer til afspadsering. Hvis en ansat i dag ønsker at benytte muligheden for afspadsering, skal det aftales med lederen, forklarer Tobias Gredal og uddyber:

- Her er kærnen i problemet, da det ligger under ledelsesretten om ledelsen vil kompensere de ansattes vagttimer med udbetaling eller afspadsering.

Instruks til alle

- Vi opfattede forhandlingerne således, at såfremt vi havde sagt nej til arbejdsgivers krav, ville Sundhedsledelsen give instruks til alle lederne i sundhedsvæsenet om at alle vagttimer skulle udbetales, oplyser Tobias Gredal og tilføjer:

- Da vi vidste, at arbejdsgiver til enhver tid kunne gennemføre en sådan ændringen, uanset hvad vi sagde, valgte vi at lade deres krav indgå i aftalekomplekset, så vi derved fik vores overenskomst presset igennem.