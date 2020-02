Sygeplejerske: Rovdrift på min frihed

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 17. februar 2020 - 11:30

En arbejdsuge på 40 timer plus 16 timer i såkaldt tilkaldevagt, hvor hun er udstyret med en vagttelefon og hurtigst muligt skal møde op for at assistere under en operation er den virkelighed, som Ninna Thorngaard er ansat under.

Hidtil har hun haft mulighed for at afspadsere sine tilkaldevagter, hvilket svarer til mellem 200 og 300 afspadseringstimer om året.

- Frem til nu har jeg affundet mig med, at jeg arbejder så mange timer, fordi jeg har haft muligheden for at afspadserer og holde fri på andre tidspunkter, hvor jeg så kan være sammen med min familie og se mine venner, fortæller Ninna Thorngaard til Sermitsiaq.AG. Hun mener, at forslaget er en form for rovdrift på hendes frihedsrettigheder.

Vagttimer kan ikke afspadseres

- Nu kræver min arbejdsgiver, at jeg skal have min afspadsering fra mine vagttimer udbetalt, fordi lønsystemet har tekniske problemer med at differentiere afspadseringstimer optjent ved tilkald eller ved overarbejde, og det mener ledelsen, at man som medarbejder kan ”spekulere” i at udnytte, hvis man ønsker at fratræder sin stilling, forklarer operationssygeplejersken.

Hun stiller sig dybt uforstående overfor, hvordan man som medarbejder skal kunne ”udnytte systemet”.

- Det er trods alt medarbejderen der har optjent afspadseringen, og det gør man kun ved at overarbejde eller være på tilkald, understreger hun.

For Ninna Thorngaard betyder ændringen, hvis den stemmes igennem, at hun skal lægge 200 til 300 timers arbejde oveni de 40 timer plus 16 tilkaldetimer. Og det harmonerer ikke med hendes ønske om frit at kunne vælge afspadsering eller aflønning.

Dårlig forretning

- Når det kommer til aflønningen, så koster en afspadseringstime optjent ved tilkaldevagt arbejdsgiver 34 kroner Det gjorde den faktisk også for 30 år siden. Jeg får stillet en lønstigning på 5,5 procent over 4 år i udsigt. Ved sidste overenskomst mistede jeg mit kompetencetillæg på 1500 kr. om måneden, påpeger Ninna Thorngaard og tilføjer:

- Jeg går op i tid og med en inflation på minimum 1,5 procent om året ned i løn.

Hendes opråb afsluttes med, at hun blot beder om ordentlige arbejdsforhold og en rimelig arbejdstid.

Krav til ledelsen

Desuden kunne hun ønske sig: