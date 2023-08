Pisiffik og Brugseni advarer: Kæmpe regning kan være på vej til forbrugerne

Thomas Munk Veirum Mandag, 28. august 2023 - 16:44

Politikerne har vedtaget at ændre emballagebekendtgørelsen og ophæve Nuuk Imeqs de facto monopol på salg af øl og sodavand. Det sker 1. januar 2024, og Nuuk Imeqs ejere har som en reaktion meldt ud, at virksomheden lukkes.

Problemet er nu, at man med fire måneder til deadline ikke har et system eller regler, som kan træde i stedet for. Det kan i den grad komme til at gå ud over forbrugerne, lyder advarslen fra Brugseni og Pisiffik, der kommer med et fælles opråb til politikerne.

LÆS OGSÅ: Nuuk Imeq lukker

- Vi vil appellere til de grønlandske politikere om at få taget beslutningerne NU!

- Alternativt står vi den 1. januar 2024 uden at være klar til noget som helst, der har med den nye emballagebekendtgørelse af gøre – til stor gene for både vores leverandører, medarbejdere og kunder, skriver Brugseni og Pisiffik.

Advarer mod kraftig afgiftsstigning

De to butikskæder skriver blandt andet, at emballageafgiften ved indførsel af drikkevarer over 0,25 liter i dag udgør 3,50 kr. Denne afgift er i dag ikke pålagt øl og sodavand fra Nuuk Imeq.

- Hvis de grønlandske forbrugere indtager den samme mængde øl og sodavand i 2024, som de gjorde i 2022, vil det betyde en ny afgift på ca. 125 mio. kroner – penge som tages ud af forbrugernes lommer uden varsel i form af højere priser på de importerede produkter. Fra politisk side er der ingen vilje til at tage stilling til denne nye afgift, udover at den blot skal fortsætte, skriver Brugseni og Pisiffik og fortsætter:

- I sidste ende er der kun forbrugeren til at betale for de mange nye produkter, både i form af dækning til detailhandlens store investeringer og en ny afgift på ca. 125 mio. kroner. Det svarer til minimum 2.200 kr. for hvert enkelt menneske i Grønland!

Finansloven: Øgede afgifter på 20 mio. kr.

Kigger man i finanslovsforslaget for 2024, regner Naalakkersuisut dog ikke med at få et provenu i den størrelsesorden.

I finanslovsforslaget regner Naalakkersuisut med et øget provenu fra emballageafgiften på 20 mio. kr.

- Disse er fordelt på 6 mio. kr. på sodavand, 4 mio. kr. i ekstra indtægter på Alkoholholdige drikkevarer ,10 mio. kr. i øget provenu på Mineralvand og emballage, herunder plasticposer, står der i finanslovsforslaget.

I forslaget fremgår det dog også, at Landskassen ikke må blive påvirket negativt af et nyt returpantsystem. Dog afsættes 10 mio. kr. til opstartsfasen.

Uafklarede spørgsmål

I deres opråb remser Pisiffik og Brugseni desuden en række spørgsmål op om et nyt emballagesystem, som ifølge butikskæderne stadig er uafklarede.

Det gælder blandt andet om eksempelvis energidrikke er med i en ny ordning, hvor returemballage skal sendes hen og om leverandøren kan nå at levere og montere ekstra udstyr til flaskeautomater til en lang række supermarkeder spredt over hele Grønland.