Pipaluk Lynge-Rasmussen tager hul på sin miljø-karriere

Kassaaluk Kristensen Mandag, 22. august 2022 - 11:01

Tidligere medlem af Inatsisartut og medstifter af Facebookgruppen Plastic Not So Fantastic, Pipaluk Lynge-Rasmussen er begyndt at arbejde i WWF Grønland.

Her skal hun stå for at indsamle viden om, hvad lokalbefolkningen er mest optaget af omkring deres miljø, skriver WWF Grønland i en pressemeddelelse.

- Pipaluk Lynge-Rasmussen skal være projektleder i WWF Verdensnaturfondens Grønlandsprogram fra organisationens kontor i Nuuk og kan dermed bibeholde sit store fokus på at nedbringe brugen af plastik i det grønlandske samfund gennem WWF’s igangværende plastik-affaldsprojekt, skriver WWF Grønland.

Projektet skal til Qaqortoq i september for at analysere plastikaffald sammen med en gruppe forskere fra Hollandske Wagening University and Research.

Kampen mod plastikaffald

Pipaluk Lynge-Rasmussen har igennem årene sat fokus på mindre forbrug af plastik og de skadelige virkninger, plastikaffald kan have på dyr og nærmiljø. Til Inatsisartut-valget sidste år stillede hun op med fokus på bæredygtighed og minimering af plastik i landet.

Denne sommer har hun anmodet Inatsisartuts formandskab om at træde ud af Inatsisartut, da hun vil fokusere på at arbejde med et renere miljø.

- Med ansættelsen af Pipaluk Lynge-Rasmussen får WWF Grønland mulighed for at komme i endnu tættere dialog med grønlandske lokalsamfund og lære mere om, hvad der optager dem i relation til miljø og natur, siger Allan Peter Olsen, programchef i WWF Grønland og fortsætter:

- Samtidig er Pipaluk med sin viden om plastikaffald den helt rette til at fortsætte og udvide vores flerårige fokus på plastik i Grønland og være drivkraften for lokale samarbejder og events, siger han.

Pipaluk Lynge-Rasmussen er mor til to og bor i Nuuk. Hun er 38 år og har en kandidatgrad i kultur- og samfundshistorie i Ilisimatusarfik.

WWF Grønland har nu tre lokalforankret ansatte i Nuuk.