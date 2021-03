Miljøforkæmper stiller op til Inatsisartut

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 15. marts 2021 - 16:00

Tidligere kommunalbestyrelsesmedlem i Kommuneqarfik Sermersooq, som også har været med til at danne Facebookgruppen 'Plastic Not so Fantastic', Pipaluk Lynge-Rasmussen, stiller op til Inatsisartut-valget for Inuit Ataqatigiit.

Det oplyser hun i en pressemeddelelse.

- Det er tid til at sætte vores efterkommeres fremtid i første række. Ved at prioritere miljøet, kan vi sikre vor børns fremtid, siger hun.

Pipaluk Lynge-Rasmussen stillede også op til valget i 2014, hvor hun fik 20 stemmer.

Respekt til dem der holder samfundet i gang

Og hun går også til valg på bedre vilkår til de grupper af befolkningen som arbejder med de nære fag som holder samfundet i gang.

- Rengøringsfolk, butiksassistenter, transportører, sygehusets ansatte, pædagoger, lærere og folket som arbejder med at bringe kulturen frem, musikere, teaterspillere og malere. Det er dem vi skal ære og respektere, fremhæver Pipaluk Lynge-Rasmussen, der er datter af IA's medstifter Aqqaluk Lynge.

Uran og plastik hører til fortiden

Men hendes mærkesag er miljøet:

- Siden Paris aftalen tilbage i 2016, har 196 lande underskrevet, for at sænke deres CO2 udslip. Til dem som sætter spørgsmålstegn ved, at klimaændringerne skyldes os mennesker, vil jeg sige dette; om det handler om klima eller ej, må vi, mennesket, ændre den måde vi har behandlet jorden og dyrene. Vi skal sætte biodiversiteten på dagsorden.

Pipaluk Lynge-Rasmussen siger, at olie, uran og plastik hører fortiden til.

- Vores værdier som folk, vi har fra vores forfædre; et miljø som vi plejer og passer på. Vi må kunne leve af et rent miljø, og mad uden plastik og pesticider. Alt det skal vi sammen føre ud i livet, lyder det fra Pipaluk Lynge-Rasmussen