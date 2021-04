Peters ønskedrøm: Múte ringede

Jørgen Schultz-Nielsen / Kassaaluk Kristensen Lørdag, 17. april 2021 - 13:28

IA’s Peter Olsen var det naturlige borgmesteremne i Kommune Qeqertalik med 442 personlige stemmer mod den siddende IA-borgmester Ane Hansens 387. Trods kommunalvalgresultatet er der udsigt til, at Ane Hansen skal fortsætte med at holde borgmestersædet varmt i endnu en fireårig periode.

Efter valget den 6. april fortalte Peter Olsen i sin eurofori over at være valgt ind i såvel Inatsisartut som kommunalbestyrelsen, at han så frem til at blive naalakkersuisoq, og at han så frem til at IA’s partileder ville kalde på ham.

- Først vil jeg sige, at det har ærgret mig, at der har været dobbeltvalg. Situationen kunne måske have været anderledes, hvis det ikke var tilfældet. Jeg kunne sagtens have valgt borgmesterposten. Jeg er slet ikke bekymret over arbejdet i Kommune Qeqertalik, siger Peter Olsen til Sermitsiaq.AG. Han håber på, at hans vælgere til kommunalvalget vil tilgive hans valg.

Suppleant ind

Múte B. Egede ringede og tilbød Peter Olsen departementet for uddannelse, kultur, sport og kirke, og en drøm gik dermed i opfyldelse.

- Jeg føler, at jeg både har noget at give samt styrken til at tage ansvaret som naalakkersuisoq. Jeg mener, at borgerne fortjener bedre vilkår i disse områder. Der er rigtig mange gode ting, som er blevet arbejdet fra de tidligere Naalakkersuisut, men nu skal kulturfonden færdiggøres.

- Jeg har også stor interesse i sporten, hvor jeg har krævet flere midler til området, da jeg var medlem af Inatsisartut. Det arbejde skal fortsætte. Og vi skal selvfølgelig bakke op om idrætsforbundets vision om at blive verdens mest fysisk aktive land, lyder det fra Peter Olsen.

Med Peter Olsen på orlov fra kommunalbestyrelsen får IA’s førstesuppleant, Bia A. Broberg, mulighed for at træde ind i kommunalbestyrelsen. Bia A. Broberg fra Qeqertarsuaq fik 50 personlige stemmer til kommunalvalget.

