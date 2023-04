Peter Olsen har fundet sin nye departementschef

Merete Lindstrøm Tirsdag, 25. april 2023 - 15:10

Naalakkersuisut har ansat Nuka Kleemann som departementschef for Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke, det oplyser de i en pressemeddelselse tirsdag.

Nuka Kleemann overtager efter Karsten Peter Jensen som har været en del af departementet i otte år, som departementschef de seneste to og et halvt år frem til august sidste år hvor han meddelte sin opsigelse.

Nuka Kleemann har en uddannelse indenfor kultur- og samfundshistorie fra Ilisimatusarfik. Han har været ansat inden for uddannelsesområdet siden 1993. Han har været ansat som rektor for Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat siden 2005.

- Inden for uddannelse og sport har vi kendt til Nuka Kleemann i mange år. Så hans viden på området kommer til at blive taget i god brug i mit departement. Jeg er glad for ansættelsen af Nuka Kleemann som departementschef, og glæder mig til at arbejde med ham, siger Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke, Peter Olsen.

Masser af erfaring med foreningslivet

Nuka Kleemann er fra Upernavik. Han har været formand for Grønlands Idræts Forbund siden 2003, og har erfaring med foreningslivet siden 1979.

- . Jeg kommer til at arbejde med det jeg brænder for. Jeg glæder mig til at møde og arbejde med mine kollegaer. Man må regne med, at vi sammen med embedsmændene vil arbejde for at opnå resultater til gavn for samfundet, siger Nuka Kleemann.

Nuka Kleemann er 58 år. Han indtræder i sin nye stilling første juni.