Departementschef opsiger sin stilling

Anders Rytoft Tirsdag, 30. august 2022 - 14:05

- Det er med beklagelse, at vi har modtaget Karsten Peter Jensens opsigelse.

Sådan lyder meldingen fra Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke, Peter Olsen.

I otte år har Karsten Peter Jensen været en del af departementet, hvor han de seneste to og et halvt år har fungeret som departementschef.

- Vi mister hermed en dygtig departementschef, som i mange år har leveret et stort stykke arbejde i departementet, siger Peter Olsen, der takker for arbejdsindsatsen og den faglige rådgivning, som Karsten Peter Jensen i mange år ydet for Naalakkersuisut.

Naalakkersuisoq ønsker ham alt det bedste fremover.

Ingen nem beslutning

Karsten Peter Jensen stopper efter eget ønske, men understreger, at det ikke har været nogen nem beslutning.

- I livet skal der tages valg som føles rigtige. Derfor har jeg valgt at opsige min stilling i departementet, siger han og tilføjer:

- Det har været spændende og en fornøjelse at arbejde med så mange dygtige mennesker gennem en årrække. De har været med til at sikre, at jeg har nydt at gå på arbejde.

Karsten Peter Jensen roser sine medarbejdere, kolleger og samarbejdspartnere.

- Jeg vil gerne takke for det gode samarbejde, vi har haft de seneste par år.