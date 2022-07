Peter Grønvold Samuelsens ofre får erstatning af KNI

Merete Lindstrøm Onsdag, 20. juli 2022 - 12:59

I oktober sidste år slog direktøren i KNI overfor Sermitsiaq.AG fast, at der ikke ville falde nogen form for erstatning til de implicerede kvinder i sagen om sexchikane begået af den tidligere direktør Peter Grønvold Samuelsen. Men nu er virksomheden vendt på en tallerken og bestyrelsen har besluttet, at de seks kvinder der har fået medhold i retten skal have erstatning.

Det fortæller bestyrelsesformand Svend Hardenberg til Sermitsiaq.AG.

- Indstillingen var dengang direktøren udtalte sig at vi ikke skulle udbetale erstatning, fordi der ikke var retspraksis på området og at kvinderne derfor skulle anlægge sag for at få erstatning. Det har bestyrelsen revurderet nu.

Idømt tre måneder i anstalt

Qeqqa Kredsret fandt i april den tidligere direktør skyldig i at have blufærdighedskrænket alle seks kvinder i sagen. Han blev idømt tre måneders anstaltsanbringelse samt godtgørelse på 5.000 kroner til hver af kvinderne. Peter Grønvold ankede i første omgang afgørelsen men valgte dog i juni måned at trække sin anke tilbage og acceptere dommen.

Det betyder, at kvinderne potentielt kunne anlægge sag mod KNI for at få erstatning, men nu er KNI kommet det i forkøbet ved at tildele kvinderne 30.000 kroner hver.

- Vi har ikke haft indikationer fra dem om at de ville lægge sag an mod os, men det har ikke afholdt os fra at erkende et ansvar i sagen og det er derfor vi har besluttet at udbetale erstatning, siger Svend Hardenberg og tilføjer:

- Det handler også om KNI´s renommé. Sådan en sag skaber en dårlig stemning omkring virksomheden og specielt for dem, det er gået udover, siger formanden.

Stor forskel i erstatningsbeløb

Bestyrelsesformanden oplyser, at virksomheden har haft en advokat på sagen for at finde ud af, hvad retspraksis er på området, da der ikke er præcedens for den slags sager her i Grønland.

- Det sædvanlige er ifølge vores oplysninger, at man får mellem 8.000 og 40.000 kroner i denne type sager i Danmark, hvor de implicerede i gennemsnit får omkring 25.000 kroner, mens det i særligt grove tilfælde løber op i 40.000, siger Svend Hardenberg

I en krænkelsessag i den danske virksomhed Danbred har tre kvinder ifølge en artikel i Jyllands-Posten fra 2021 fået mellem 25.000 og 50.000 kroner, fordi den administrerende direktør havde haft en grænseoverskridende adfærd med blandt andet fysiske berøringer. En fjerde kvinde i den sag, der havde været udsat for betydeligt værre ting, har fået over 700.000 kroner af virksomheden i godtgørelse.