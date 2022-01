PET om Grønland: Trusler om påvirkning og spionage

Thomas Munk Veirum Torsdag, 13. januar 2022 - 07:40

Spionagetruslen fra fremmede stater er blevet mere markant. Det vurderer Politiets Efterretningstjeneste (PET), der for første gang har offentliggjort en rapport om spionagetruslen mod rigsfællesskabet.



PET har ansvaret for at imødegå trusler fra fremmede magter internt i Kongeriget og dermed også i Grønland.



- Truslen fra fremmede staters efterretningsvirksomhed mod Danmark, Grønland og Færøerne er blevet mere markant i de seneste år. Vi står over for en bredspektret og kompleks trussel fra fremmede staters efterretningsvirksomhed, siger Anders Henriksen, der er kontraspionagechef hos PET, i en pressemeddelelse.



Med hensyn til trusler mod Grønland, så kan de ifølge efterretningstjenesten deles op i flere kategorier. Det kan dreje sig om, at Grønland bliver afhængig af en fremmed stat på grund af denne stats investeringer eller samarbejde med Grønland.

Risiko for spionage fra Rusland og Kina

Det kan også være en fremmed stat, der forsøger at stjæle oplysninger om Grønland eller via forskellige midler forsøger at påvirke den offentlige debat. Det kalder PET for påvirkningstruslen.



Og det er først og fremmest Rusland og Kina, som tjenesten udpeger som lande, myndighederne bør være på vagt overfor. Det skyldes, at de tre stormagter USA, Rusland og Kina i stigende grad har ambitioner i Arktis og Nordatlanten.



- Det er på denne baggrund PET’s vurdering, at der er en trussel fra både kinesisk og russisk efterretningsvirksomhed, særligt i form af påvirkningsvirksomhed og spionage, der blandt andet kan udføres via cyberangreb, mod visse danske, færøske og grønlandske myndigheder, beslutningstagere, virksomheder og forskningsinstitutioner.



- PET vurderer, at Kina og Rusland bl.a. er interesserede i at indhente oplysninger om militære, politiske og økonomiske forhold, Rigsfællesskabets og de enkelte rigsdeles positioner i internationale drøftelser og forskning med militær, politisk eller økonomisk betydning, skriver PET i rapporten.

Arbejder på at forbedre kommunikationslinjer

Det overordnede mål med aktiviteterne kan ifølge PET være, at Kina og Rusland vil at svække USA og andre vestlige staters position på Færøerne og i Grønland.



Med hensyn til sikkerhedsniveauet for at imødegå spionage, så har det tidligere været fremme, at muligheden for at kommunikere på en sikker linje mellem Nuuk og København var begrænset.

Og det er blandt andet omkring sikker kommunikationen, at PET samarbejder med grønlandske myndigheder, fortæller Anders Henriksen til Sermitsiaq.AG:



- Fra tjenestens side er vi meget opmærksomme på, at vi kan kommunikere sikkert med Grønland. Derfor samarbejder vi med Naalakkersuisut og andre grønlandske myndigheder om få den rette infrastruktur op at stå.



Anders Henriksen understreger, at rådgivningen ikke er et forsøg på at blande sig i, hvilke lande Grønland skal samarbejde med internationalt:

Kan udnytte kontroversille emner

- Meget af den rådgivning, vi giver, er den samme for Danmark og Grønland. Vi har ikke nogen holdning til internationale samarbejder. Vores opgave er at håndtere risici, og én af de ting, vi påpeger, er, at som en lille stat skal man passe på med at blive afhængig af meget større stater, som ikke er som en selv.



- Det betyder ikke, at man ikke skal samarbejde med Kina. Men man skal være sig risikoen bevidst, siger Anders Henriksen.



Særligt hvad angår såkaldte påvirkningstrussel kan Kongeriget være udsat, lyder vurderingen:



- Rigsfællesskabet er særligt sårbart i det omfang, at kinesiske eller russiske efterretningstjenester kan udnytte kontroversielle emner til at forsøge at skabe spændinger i eller mellem de tre rigsdele eller problematisere forholdet til allierede, særligt USA, skriver PET i sin rapport.

Forfalsket brev skulle skabe forvirring og konflik

Som et eksempel fremhæver PET et forfalsket brev, der kom frem i offentligheden i november 2019. Det fremstod som om, at afsenderen var daværende naalakkersuisoq for udenrigsanliggende, Ane Lone Bagger, og at brevet var sendt til en amerikansk senator. Brevet gav indtryk at, at Grønland og USA i fællesskab arbejdede på en hemmelig plan om grønlandsk selvstændighed



- Det er meget sandsynligt, at brevet blev fabrikeret og formidlet på internettet af russiske påvirkningsaktører, der ville skabe forvirring og mulig konflikt i forholdet mellem Danmark, USA og Grønland, skriver PET.

PET's rapport om truslerne skal blandt andet ses om et led i at ruste Grønland til at imødegå sådanne påvirkningsforsøg eller spionage fra fremmede stater, fortæller Anders Henriksen:



- Vi ønsker at åbne lidt op om trusselsbilledet, så man kan forstå, hvad truslen er. Samtidig har vi et godt samarbejde og sikkerhedsrådgivning af en række grønlandske myndigheder og Naalakkersusiut, så de bliver klædt på til at imødegå de her trusler, siger Anders Henriksen.



PET arbejder på at få rapporten oversat til grønlandsk. Når det er sket, vil også denne version blive offentliggjort.