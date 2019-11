Forfalsket Bagger-brev skal så splid mellem Grønland og Danmark

Walter Turnowsky Mandag, 11. november 2019 - 18:32

Et forfalsket brev, der ser ud som det er afsendt af naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Ane Lone Bagger (S) skal give indtryk af, at Grønland og USA i fællesskab arbejder på en hemmelig plan om grønlandsk selvstændighed. Det skriver Politiken.

Brevet er skrevet på brevpapir med Naalakkersuisuts brevhoved og fremstår som det var underskrevet af Ane Lone Bagger. Det skulle være stilet til senator Tom Cotton, som har været central i Donald Trumps planer om at købe Grønland.

De falske brev indledes med at skrive om tættere handelsforbindelser, fælles sociale- og handelsprojekter samt sikkerhedspolitisk samarbejde.

- Den succesfulde gennemførelse (af samarbejdsprojekterne) vil utvivlsomt være afhængig af graden af integration mellem USA og Grønland, hedder det i brevet.

Hurtig folkeafstemning om selvstændighed

Herefter kommer en helt central passage.

- Vores regering vil fjerne de juridisk og politiske hindringer på denne vej og hurtigst muligt organisere en folkeafstemning om Grønlands uafhængighed fra Danmark.

Det fremgår også, at USA har indvilliget i at betale for omkostningerne ved folkeafstemningen, samt at Grønland skal få status af en form for uafhængigt territorium. Af konteksten fremgår det, at på en eller anden måde skal være med tilknytning til USA.

Forfalskningen er ifølge Politiken dukket op på de sociale medier Reddit og Indybay.

Major og militæranalytiker Steen Kjærgaard fra Forsvarsakademiet mener, at brevet er mere og andet end en grov spøg. Han peger på at det virker ‘mest oplagt’ at Rusland står bag.

- Det er måske ikke direkte en statslig aktivitet, men der er jo mange måder, som nogle kræfter kan gå Ruslands ærinder på, siger han videre til Politiken.

- Forsøg på at splitte Danmark og USA

Han vurderer, at det ligner et fake-news-angreb med det formål at så splid indenfor Rigsfællesskaber, men i høj grad også mellem Danmark og USA.

- Danmark er en af USA’s nærmeste allierede, og at kunne splitte Danmark og USA vil være en stor bedrift. Her udnytter man Arktis til et større mål nemlig splittelse i Vesten og inden for Nato, siger han videre til Politiken.

Departementet for udenrigsanliggender bekræfter overfor Politiken, at man kender til brevet samt at der er tale om en forfalskning.