Personer med symptomer på smitte kan ændre billet kvit og frit

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 16. juli 2021 - 09:05

Når du har symptomer på smitte med coronavirus kan du ikke komme ind i terminaler eller rejse med fly.

Alligevel er det kommet frem, at passagerer med lette symptomer på smitte har rejst internt i landet ved det seneste udbrud af coronavirus. Det har nemlig indtil videre været sådan, at passagerer selv skal sørge for ekstraudgifter, hvis de ikke kan rejse på grund af sygdom.

Torsdag kom det frem under pressemødet om status på coronavirus, at Naalakkersuisut var i gang med at forhandle en aftale på plads med Air Greenland om refusion af billetter. Aftalen om refundering eller ombooking af billetter, som personer med symptomer på smitte kan benytte, er nu landet.

Det oplyser Naalakkersuisut på deres Facebookside.

Karantæne vigtigere nu

- Fremover vil billetter kunne refunderes eller ombookes, til du er blevet testet negativ. På grund af den nuværende smittespredning i hele Grønland, er det vigtigere end nogensinde at blive i karantæne, der hvor man er, hvis man udviser symptomer på corona, melder Naalakkersuisut.

Aftalen betyder, at borgere kan nå deres destination på et senere tidspunkt, også selvom de er nødt til at aflyse deres planlagte rejse på grund af symptomer på coronavirus.

Aftalen mellem Naalakkersuisut og Air Greenland omfatter både udenrigs- og indenrigsflyvninger.