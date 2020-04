Permagreen undgår betalings-lussing

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 14. april 2020 - 08:48

Coronakrisen har sendt et ambitiøst satellit-eventyr i betalingsstandsning, som kan mærkes hos entreprenørselskabet Permagreen Grønland.

Det London-baserede selskab OneWeb har haft problemer med at finde ny kapital til finansiering af opsendelse af flere hundrede satellitter, der skulle sikre højhastigheds-internet til alle, uanset hvor man befandt sig på kloden. Jordbaserede antenneparker rundt om i verden skulle sikre den digitale infrastruktur.

Anlæggelsen af antenneparken ude ved den nye Anstalt i Nuuk har Permagreen Grønland stået for. Opgaven og kontrakten er indgået med det norske selskab Ksat, Kongsberg Satellite Services, der er involveret i det ambitiøse OneWeb-projekt.

Arbejde midlertidigt indstillet

- Vi har efter aftale med norske Ksat midlertidigt indstillet arbejdet med at lave antenneparken. Vi håber, at OneWeb får solgt eller fundet de nødvendige investeringer, så vi kan genoptage arbejdet, oplyser direktør Jeppe Steffensen fra Permagreen Grønland til Sermitsiaq.AG

Jeppe Steffensen oplyser, at Permagreen Grønland løbende har fået betaling for det arbejde, som hidtil er udført. En opgave, der løber op i flere millioner kroner. Som sådan har entreprenørvirksomheden ikke lidt tab på projektet og holder dermed skindet på næsen.

- Vi har været så heldige at få en ny opgave kort efter at Ksat bad os indstille arbejdet. Dermed har vi kunne flytte materiel og personale, så vi har kunnet opretholde produktions-omsætningen, oplyser Permagreen-direktøren.

Han ærgrer sig over, at projektet er rendt ind i finansieringsproblemer.

- Et er færdiggørelsen af antenneparken. Vi håber naturligvis på, at vi kan fuldføre projektet. Et andet er, at satellitprojektet har nogle perspektiver, vi som internetbrugere i Grønland kan se relevansen af. Det er jo et spændende koncept, siger Jeppe Steffensen.

Fundament-arbejde

Siden oktober har Permagreen bortsprængt en del fjeld og anlagt fundamenter til de store parabolantenner og en 130 kvadratmeter stor hal. Efter planen skulle Permagreen færdiggøre sit arbejde inden sommeren.