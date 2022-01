Pensionskunder tjener godt

Thomas Munk Veirum Torsdag, 27. januar 2022 - 08:42

I forbindelse med at Inatsisartut vedtog loven om obligatorisk pensionsopsparing udviklede Grønlandsbanken pensionsordningen Qimatut Pension.

Ordningen bruges især af kunder med henblik på at leve op til loven, og det har ifølge banken været et givtigt 2021, hvor kundernes opparing er vokset markant.

- Investeringerne i Qimatut Pension har givet mellem 5,5% og 30% i afkast, alt efter hvilken investeringsløsning man har tilknyttet. Den mest populære løsning, som vi har flest kunder der vælger, gav et afkast på 16,73%. Og det er rekordhøjt, fortæller banken i en pressemeddelelse.

I kroner og øre betyder det, at Grønlandsbanken i januar 2022 har kunnet bogføre et afkast på mere end 40 millioner kroner på kundernes konti.

Investeringschef, Klaus Trolle Pedersen ser udviklingen som trygheds- og værdiskabende for kunder og Grønland generelt.

Tryghedsskabende udvikling

- Der er ingen tvivl om, at det, vi har set i 2021, er med til at skabe større økonomisk tryghed for vores mange pensionskunder. Samtidig er det til gavn for Grønland, at borgerne får en stærkere økonomi, når de går på pension. Vi havde ikke forudset, at opsvinget ville gå så stærkt, men det er jo glædeligt, når det går den vej. udtaler Klaus Trolle Pedersen.

Efter et rekordår i 2021 ser investeringschefen mere afdæmpet på 2022:

- Vi ser også positivt på 2022, dog har vi knapt så høje forventninger til året, og der kan da også komme tilbagegang, men det er værd at huske at pensionsopsparing er langsigtet, udtaler han.

Selve loven om obligatorisk pensionsopsparing har løbende været genstand for debat siden indførelsen. Senest har et flertal i Inatsisartut vedtaget nogle lempelser af ordningen i forbindelse med indgåelse af finanslovsaftalen for 2022.