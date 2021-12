Her er ændringer i den obligatorisk pensionsordning

Kassaaluk Kristensen Fredag, 10. december 2021 - 13:55

Naalakkersuisut har efter store udfordringer med ordningen ændret vilkårene for den obligatoriske pensionsordning på flere punkter. Ændringerne er gældende fra den 1. januar 2022.

De seneste år har den obligatoriske pensionsordning givet grå hår i skattestyrelsen. Det hele startede i 2019, da skattestyrelsen meldte ud, at over 8.000 borgere manglede at indbetale et samlet pensionsbeløb på 75 millioner kroner. Beløbet skal hentes via enforhøjet skatteprocent. Men i begyndelsen af januar 2020 kom det frem, at der var begået fejl i forbindelse med opkrævningen af de manglende pensionsindbetalinger.

Nu trykker Naalakkersuisut på reset-knappen.

Den første ændring er, at borgere, der ikke har indbetalt hele beløbet for deres pensionsordning i 2018, 2019 og 2020, ikke vil blive opkrævet det resterende beløb. Det betyder, at de borgere, der stadig har en forpligtigelse til at indbetale pension for de nævnte år, ikke får tilsendt et forhøjet skattekort for 2022.

Der er en særlig ordning for 2021, som flere borgere, der har ellers har haft forhøjeten højere trækprocent det år, vil få gavn af i slutningen af august 2022:

- Hvis du i 2021 har eller har haft et forhøjet skattekort vil de ekstra penge din arbejdsgiver har opkrævet blive betragtet som almindeligt indeholdt A-skat. Det gælder dog kun for de midler, der endnu ikke er overført til en pensionsordning, forklarer selvstyret i en pressemeddelelse.

Nye regler for pensionsindbetaling

Naalakkersuisut valgte at lempe på den obligatoriske pensionsordning ved vedtagelsen af Finanslov for 2022.

Lønmodtagere skal som en del af aftalen om oblligatorisk pension betale seks procent af deres indkomst ind til deres pensionsopsparing, mens selvstændige erhvervsdrivende skal indbetale fire procent af overskuddet i deres virksomhed til deres pensionsopsparing.

Det gælder dog ikke borgere, der tjener under et vist beløb. Beløbet har frem til nu været 100.000 kroner, men det er med den nye aftale sat op til 125.000 kroner om året.

De får i stedet et valg om selv at indbetale. Borgere, der tjener mellem 125.000-175.000 kroner om året får reduceret deres pligt til indbetaling af pensionsopsparing.

Hvor mange procent, de skal indbetale, vil fremgå af årsopgørelsen for obligatorisk pension, oplyser Selvstyret.

Samtidig vil borgere, der mangler at indbetale et beløb på under 4.000 kroner til deres egen pensionsopsparing i 2021, blive fritaget fra at betale det resterende beløb.

- Hvis det fremgår af din årsopgørelse for 2021 at din manglende opsparingsforpligtelse er under 4.000 kr., så vil du i 2022 ikke skulle indbetale dette beløb.

Skal sikre tryg alderdom

Pensionsopsparingen blev obligatorisk for borgere mellem 18-62 år tilbage i 2018.

- Formålet med den obligatoriske pensionsordning er at sikre, at alle som har en arbejdsindkomst sparer op til alderdommen. Målet er en bedre og tryggere pensionisttilværelse, skrev naalakkersuisut.

