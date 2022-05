Pensionsforhøjelse vedtaget og mistillid afværget

Kassaaluk Kristensen Fredag, 27. maj 2022 - 15:01

Pensionister får fremover 750 kroner mere om måneden før skat. Det har et flertal af Inatsisartut vedtaget i dag fredag den 27. maj.

Med forslaget hæves grundbeløbet fra 64.239 kr. per år til 73.239 kr. per år, hvilket giver et løft på 9.000 kroner før skat.

Forhøjelsen betyder dog en nedsættelse af den offentlige boligsikringsydelse for borgere, der modtager pension og bor til leje.

Det påpeger både Naleraq, Demokraatit og Atassut under forslagets tredjebehandling i Inatsisartut.

- En forhøjelse af pensionen på 750 kroner mere om måneden vil ikke løfte pensionisters økonomi. De offentlige vil give mere i ydelse til den ene lomme, men vil hente mere i deres anden lomme, siger Jens Napaattooq i talerstolen.

- Vi føler os snydt. Og ikke mindst, så vil de pensionister, som er blevet lovet bedre livsvilkår, føle sig snydt. De får mere i pensionsydelse, men dette vil påvirke deres boligsikringsydelse, siger han.

Mistillid på bordet

Undervejs i debatten fremsatte oppositionen, der tæller Naleraq, Demokraatit og Atassut et mistillidsvotum til Naalakkersuisut, der dog blev afværget af koalitionen.

Naalakkersuisoq for sociale anliggender, Jess Svane understreger, at arbejdet på ældreområdet ikke slutter med forhøjelsen af pensionsydelser.

- Det er glædeligt, at vi kan forbedre de ældres vilkår. Naalakkersuisut er opmærksom på, at de forhøjede pensionsbeløb vil medføre en nedsættelse af boligsikringsydelsen, for de pensionister der bor til leje, siger Jess Svane i en pressemeddelelse.

- Arbejdet slutter dog ikke her. Naalakkersuisut vil i de kommende år have fokus på ældreområdet ved at implementere ældrestrategien i samarbejde med de ældre og andre interessenter, siger han.

Et flertal i familie og sundhedsudvalget, bestående af Inuit Ataqatigiit og Siumut, indstillede derfor forslaget til vedtagelse, trods kritik og mistilld fra oppositionen.

De fleste får en forhøjelse

Naalakkersuisut har bedyret, at de vil kigge på løsningsforslag på problematikken frem mod 2023.

Men både Demokraatit, Naleraq og Atassut mener, at ændringen på lov om pension og førtidspension først burde fremlægges, når alle barrierer og konsekvenser der giver et dårligere livsvilkår for ældre, er på plads.

De understreger, at de går ind for forhøjet pension, men har svært ved at sluge, at det vil påvirke boligsikringsydelsen for pensionister, der er lejere.

Forslaget hæver også den højeste førtidspension, som er det beløb der tildeles førtidspensionister med den laveste arbejdsevne. Med forslaget hæves den højeste førtidspension således med 5.660 kr. om året, hvilket giver 470 kroner mere om måneden før skat.

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juli 2022. Et flertal på 22 for, og fire imod, resulterer i vedtagelsen af lovændringer.