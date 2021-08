Pele Broberg: Min samarbejdspartner bliver den danske regering

Merete Lindstrøm Onsdag, 18. august 2021 - 11:45

Pele Broberg mener ikke, der er noget odiøst i hans afvisning af et møde med Aaja Chemnits Larsen, som til avisen AG, har kritiseret hans afslag på et møde.

Peles svar til Aaja: Mange tak for dine lykønskninger, det er vel modtaget. Jeg er nu trådt ind i Naalakkersuisut, og er en del af den grønlandske regering, og ser således frem til at arbejde for gennemførelsen af Naalakkersuisuts mål. Jeg har i min tid som parlamentariker lagt vægt på sondringen mellem samarbejde mellem parlamentarikere (i forskellige parlamenter), og samarbejdet mellem regeringer. Min samarbejds- og dialogpartner på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område bliver nu den danske regering, foruden udenlandske regeringer. På det parlamentariske niveau bliver min dialog og samarbejdspartner det Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg under Inatsisartut (USPU). Det er et samarbejde som jeg vil prioritere samt respektere meget højt. Jeg ønsker dig således al held og lykke med dit videre arbejde i det danske folketing, og håber du får etableret et godt samarbejde med dine parlamentariske kollegaer i Inatsisartut.

Pele Broberg oplyser til Sermitsiaq.AG, at hans parlamentariske arbejdsgange går direkte til regeringen på Christiansborg.

- Jeg lægger vægt på det tætte og gode samarbejde, jeg har, med regeringen i Danmark. Derfor passer jeg også på ikke at underminere det arbejde gennem pressen eller på andre måder, siger Pele Broberg.

Møde vil styrke arbejdet i folketinget

Aaja Chemnitz Larsen mener, et møde vil gavne hendes arbejde i Folketinget.

- Det er vigtigt for de grønlandske folketingsmedlemmer at have fingeren på den politiske puls i Grønland, så man kan tale den grønlandske sag bedst i det danske folketing, udtaler hun til avisen AG.

Og Aaja Chemnitz Larsen er ikke den eneste, der gerne vil orienteres om Pele Brobergs planer omkring udenrigspolitik og naalakkersuists strategi for Arktis.

Aleqa Hammond (NQ) er i det danske medie Altinget Arktis ude med kritik af landsstyrets kommunikation til omverdenen om Grønlands syn på udviklingen i Arktis.

Men også her mener Pele Broberg at være på fast grund.

- I koalitionsaftalen står der, at vi vil skabe brede kompromiser med alle partier i intasisartut om muligt. Det gør man ikke ved at forhandle gennem pressen eller ved at smide færdige forslag på bordet, som ingen har haft muligheden for at give deres besyv med til, siger han.

Inatsisartut skal involveres

Pele Broberg understreger, at forhandlinger om landets kommende udenrigspolitik herunder strategien for det arktiske område skal behandles af udvalgene i Inatsisartut, når samlingen begynder. Og netop samlingen optager Pele Brobergs tid for øjeblikket.

- Lige nu har vi meget travlt med at forberede det der skal op til samlingen som begynder snart, siger han.

Der er deadline for at afleverer forslag til efterårssamlingen fredag denne uge.

Broberg påpeger, at det i visse sager har været svært at indvolverer alle parter på grund af tidspres, men at det parlamentariske arbejde med at søge brede forlig om udenrigspolitikken, der kan holde ud over denne valgperiode begynder når samlingen går i gang den 24. september.

- Jeg kan godt forstå, at folk gerne vil have så meget information som muligt. Men der er flere aspekter i det. Vi blev kastet ret hurtigt ud i arbejdet efter valget, fordi der var Arktisk Råds møde og der kom et besøg i stand med USA’s udenrigsminister med kort varsel.