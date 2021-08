Aaja: Pele afviser at mødes

Redaktionen Tirsdag, 17. august 2021 - 17:49

- Jeg har i alle mine år som folketingsmedlem haft en konstruktiv dialog med forskellige medlemmer af Naalakkersuit, uanset hvilken koalition de har hørt under. Derfor undrer det mig meget, at Pele Broberg har afvist at ville mødes med mig, oplyser Aaja Chemnitz Larsen til avisen AG.

Hun forklarer, at det er vigtigt for de grønlandske folketingsmedlemmer at have fingeren på den politiske puls i Grønland, så man kan tale den grønlandske sag bedst i det danske folketing.

Flere forsøg

- Jeg har efter valget flere gange forsøgt at få et møde i stand med Pele Broberg. Jeg har fået en forklaring om, at jeg som menigt folketingsmedlem ikke har det fornødne ”niveau”, som eksempelvis en dansk eller udenlandsk udenrigsminister, oplyser IA-folketingsmedlemmet.

Hun finder det mærkeligt, at der ikke vises større åbenhed fra den ansvarlige naalakkersuisoq for erhverv, handel, udenrigsanliggender og klima, da han favner over vigtige politikområder, herunder udenrigspolitik, som varetages under Folketinget.

AG har forsøgt at få en kommentar fra Pele Broberg, men han er ikke vendt tilbage før avisens deadline.

