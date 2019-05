Partii Naleraq: Dårlig forretning at købe Air Greenland

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 29. maj 2019 - 13:31

Selvstyret er nu eneejer af Air Greenland efter Naalakkersuisut har gennemført købsaftalerne med SAS og den danske regering.

Men det får ikke Parti Naleraq til at hoppe op af glæde. Tværtimod mener Jens Napaattooq, der også er medlem af Inatsisartut’s finansudvalg, at det er en dårlig forretning for Grønland at købe sig til eneretten af luftfartsselskabet.

- At borgerne og kunderne nu bliver de store tabere igen ved at blive pålagt at betale penge, der skal sendes ud af landet, er ikke acceptabelt for Partii Naleraq, tordner Jens Napaattooq til Naalakkersuisut i en pressemeddelelse.

Købet af den danske regerings og SAS’ aktier andel i Air Greenland indgår i den aftale om ejerskabet om Kalaallit Airports, som formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen og statsminister Lars Løkke Rasmussen skrev under på tilbage i september 2018.

Lufthavnspakken

To måneder efter, aftalen blev indgået, var lufthavnspakken under behandling i Inatsisartut. Et flertal i Inatsisartut stemte for pakken, men en overvejende del af medlemmer i Inatsisartut var imod køb af aktieposterne af Air Greenland.

Og det pointerer Jens Napaattooq i sin pressemeddelelse.

- Uagtet prisen blev dette ikke anset som værende en fornuftig investering, hvis beslutningen om Kalaallit Airports finansielle grundlag skulle kunne holde, skriver han.

Samfundsøkonomiske konsekvenser

Partii Naleraq’s Jens Napaattooq ønsker klar besked om de samfundsøkonomiske konsekvenser, der er forbundet med købet af Air Greenland og de planlagte udvidelser af lufthavnene i Nuuk og Ilulissat.

- Fra Partii Naleraq er vi forbavsede over den manglende vilje til at afdække de samfundsøkonomiske konsekvenser, der er forbundet med købet af Air Greenland.

- Især blev det fremhævet, at Air Greenlands flyflåde var i sådan en stand, at et køb vil kræve en milliard investering fra selskabet, for at kunne bruge de nye lufthavne. Vel og mærke uden at sikre selskabet et monopol for at kunne tjene pengene til investeringen hjem igen.

- Det er ikke liberalisering men nationalisering. Vel at mærke en nationalisering, der ikke giver borgerne en gevinst men en udgift, lyder det fra Jens Napaattooq.