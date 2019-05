Grønland køber Air Greenland

redaktionen Onsdag, 29. maj 2019 - 10:55

Naalakkersuisut har gennemført købsaftaler med den danske regering og SAS i dag onsdag, hvor Selvstyret køber de resterende aktier af Air Greenland. Dermed har Naalakkersuisut købt staten og SAS ud af Air Greenland, hvor Selvstyret nu står som eneejer af Air Greenland.

- Købsaftalen skal ses på baggrund af flere års drøftelser og forhandlinger med SAS og staten. Der er fundet en model for aktiernes overgang til selvstyret, hvor finansieringen løses ved udbyttebetaling fra Air Greenland.

Det skriver selvstyret i en pressemeddelelse, efter Naalakkersuisut har i dag, onsdag, gennemført købsaftaler med den danske regering og SAS vedrørende den danske stats aktier på 25 procent og SAS’ aktier på 37,5 procent i Air Greenland.

Sermitsiaq.AG erfarede i aprilmåned, at betalingen for at få det fulde ejerskab skal ske i form af en udbyttebetaling på omtrent 461 millioner kroner til Staten og SAS.

- Naalakkersuisut og Demokraatit er sammen meget tilfredse med, at det samlede ejerskab af Air Greenland nu er kommet på grønlandske hænder og at det sker på en måde, som er økonomisk forsvarlig for Landskassen. Samtidig har Naalakkersuisut og Demokraatit lagt vægt på, at Air Greenland i 2023, når de nye lufthavne skal tages i brug, vil fremstå velkonsolideret og godt rustet til at møde de nye udfordringer, meddeles det.

SAS har skrevet i en pressemeddelelse, at Selvstyret har købt SAS’ aktier til Air Greenland for godt 277 millioner kroner kontant. Ifølge SAS er prisen lidt over værdien, hvilket giver SAS en gevinst ved købet.

- Naalakkersuisut vil i den forbindelse takke den danske stat og SAS for de mange års fælles ejerskab og samarbejde om ledelsen i Air Greenland.



- Air Greenland skal forsat drives som en sund forretning og løse opgaverne med passagerbefordring i, til og fra Grønland, som en vigtig del af den grønlandske infrastruktur.



- Naalakkersuisut ønsker alle i Air Greenland en god arbejdslyst og Air Greenland ønskes god vind under vingerne, lyder det i en pressemeddelelse.