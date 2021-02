Partii Naleraq afviser Siumuts frieri

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 08. februar 2021 - 18:18

Udmeldinger fra Siumuts nye ledelse med Erik Jensen i spidsen og Formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen står i alt for stor en kontrast til hinanden for, at Partii Naleraq kan have tillid til Siumut.

Derfor melder Partii Naleraq sig ud af de igangværende forhandlinger om en overgangsregering med Siumuts hovedbestyrelse.

Det meddeler Pele Broberg i en pressemeddelelse.

- Partii Naleraq har her til eftermiddag holdt møde med repræsentanterne for Siumut, Erik Jensen og Vivian Motzfeldt. Udgangspunktet for mødet var hvorvidt der findes mulighed for at danne en bred overgangsregering for at rydde op efter de seneste koalitionsår.

Mindretalsregering

Partii Naleraq kan ikke se nogen mulighed for et samarbejde med Siumut, når der ikke er udsigt til, at Kim Kielsen træder tilbage som Formand for Naalakkersuisut eller udskriver valg i utide. Kim Kielsen har i dag meddelt, at Siumut og Nunatta Qitornai fortsætter i en mindretalsregering frem til vintersamlingen.

- Med den åbenlyse udmelding fra Nunatta Qitornai om ikke at ville deltage i et bredt samarbejde, og at Siumut fortsætter koalitionssamarbejdet, betyder det der ikke er vilje til Formanden for Naalakkersuisut træder tilbage og agerer forretnings Naalakkersuisut til en ny aftale eller et valg er udskrevet.

- Derfor kan Partii Naleraq ikke deltage i nogen yderligere samtaler, med denne kaotiske politiske sammensætning, siger Pele Broberg.

Han mener, at befolkningen har behov for en politisk udrensning.