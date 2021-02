Kim: Nu fortsætter vi med et mindretal

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 08. februar 2021 - 13:07

Præcisering: Visse tolke-uoverensstemmelser er rettet kl. 13.42, red.

Kim Kielsen udtrykker ærgrelse over Demokraternes beslutning om at trække sig fra koalitionen. Han henviste til store projekter, som er gennemført i den tid, hvor Demokraterne har været med.

- Vi har opnået meget, fastslog Kim Kielsen.

- I de seneste måneder har været usikkerhed om, hvilken vej vi skal gå, hvilket udløste et spørgsmål om det videre samarbejde i henhold til koalitionsaftalen, sagde Kim Kielsen.

- Vi vil fortsætte med koalitionsaftalen, indtil vi mødes til Vintersamlingen, sagde Kim Kielsen.

Han gentog, at forholdene har ændret sig og henviste til ledelsesskiftet i sit eget parti.

- Erik Jensen, den nye formand, har meddelt en ny kurs, som vi også skal respektere, sagde Kim Kielsen.

Vittus er afventende

Herefter fik Vittus Qujaukitsoq ordet og han ridsede nogle punkter op i forhold til Siumuts nye kurs, som han ikke kunne stå inde for. I et Facebook-opslag fastslår han, at han forventer et valg om få uger, efter Demokraternes exit fra koalitionen.

- Vi tager Demokraternes beslutning til efterretning og vil nu afvente, hvad der sker i Inatsisartut, sagde Vittus Qujaukitsoq, der mellem linjerne slog fast, at partiet ikke var til fals for enhver pris, og at man eksempelvis ikke blot kunne indstille høringsprojektet i Sydgrønland.

Vittus Qujaukitsoq fastslog også, at det er svært for ham at se, at Nunatta Qitornai skulle indåg i koalition med IA, hvis partiet laver en aftale med Siumuts nye ledelse.

Store projekter

Kim Kielsen understregede, at der i hans periode ved roret har været store projekter, blandt andet lufthavnsanlæggelserne og fremdriften i de selvstyreejede virksomheder, som har været med til at skabe et stort fald i ledigheden.

Han ridsede en lang række emner op, som Naalakkersuisut havde gennemført og lød som om, han var i gang med en valgkampstale.

- Man kan først opnå noget, når man har lagt et arbejde i det. Lige nu befinder vi os i en svær situation, hvor vi skal beslutte nogle retningslinjer inden for Naalakkersuisut, men naturligvis arbejder vi inden for lovgivningen. Det er ikke tilfældet, at vi ikke overholder lovene, sagde Kim Kielsen.

- Jeg skal gentage, at Demokraterne og Nunatta Qitornai har bidraget til det arbejde, sagde Kim Kielsen.

Han henviste til, at han endnu ikke har hørt, at der skulle være et flertal imod den nuværende mindretalskoalition.

Valgudskrivelse

Kim Kielsen:

- Den, der kan tælle til 16, er dem, der bestemmer. Det kan vi ikke i dag, og derfor fortsætter vi som mindretal. Inatsisartut skal derfor beslutte sig for, om man vil finde en anden løsning. Det er op til et flertal i Inatsisartut at afgøre, om der skal udskrives valg.

Den nye ressourtfordeling:

Vittus Qujaukitsoq overtager erhvervs- og råstofområdet

Kim Kielsen overtager udenrigs- og energiområdet

Martha Abelsen overtager sundhedsområdet.

På de øvrige poster sker der ikke ændringer.

