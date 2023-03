Partiformand prøver igen: Forlanger svar om Forfatningskommissionens forbrug

Thomas Munk Veirum Fredag, 03. marts 2023 - 11:55

Hvordan har Forfatningskommissionen brugt de omkring 30 millioner kroner, den har fået bevilget gennem årene.

Det vil Jens-Frederik Nielsen (D) gerne vide i nærmere detaljer, men formanden for Naalakkersuisut har efter mere end tre måneders betænkningstid svaret, at det vil være et for stort arbejde at finde oplysningerne.

Jens-Frederik Nielsen har reageret ved at sende nye spørgsmål, da han langt fra er tilfreds med meldingen:

- Når man bruger mere end tre måneder på at svare, så må man jo have været grundig. Lad mig bare fastslå, at jeg blev noget skuffet. Det viser sig nemlig, at Formanden for Naalakkersuisut har brugt over et kvart år på at komme frem til, at det er alt for stort et arbejde at besvare mine spørgsmål, skriver Jens-Frederik Nielsen i begrundelsen for en ny stribe spørgsmål.

- Stiller kommissionen i dårligt lys

Partiformanden har nu forenklet sin formulering, men spørgsmålene går fortsat på, hvor mange penge Forfatningskommissionen har brugt på diæter og honorarer til kommissionens medlemmer.

- Jeg mener nemlig, at befolkningen har ret til at vide, hvordan Naalakkersuisut prioriterer borgernes skattepenge. Det er simpelthen en demokratisk nødvendighed, at Naalakkersuisut udviser større åbenhed, skriver Jens-Frederik Nielsen.

Jens-Frederik Nielsen uddyber overfor Sermitsiaq.AG, at de manglende oplysninger kan tyde på rod i kommissionens økonomi, og det sætter kommissionen og dens arbejde i et dårligt lys:

- Hensigten med kommissionen kan man diskutere politisk. Men vi taler om en kommission, der skal komme med et forslag til en forfatning for vores land.

Håber på hurtigere svar

- Når man ikke kan svare på spørgsmål om økonomien, tyder det på rod og får det til at se amatøragtigt ud, siger Jens-Frederik Nielsen.

Partiformanden håber, at der nu kommer svar på hans spørgsmål:

- Jeg ser frem til at modtage svar på mine spørgsmål lidt hurtigere end 110 dage – og gerne inden for den normale frist på 10 arbejdsdage, skriver partiformanden.

Det er Formandens Departement, som skal besvare spørgsmålene. Departementet ønsker ikke at kommentere sagen yderligere, udover at man nu påny vil vurdere, om spørgsmålene fra Jens-Frederik Nielsen kan besvares.

Sermitsiaq.AG kunne i midten af januar afsløre, at der er blevet foretaget en undersøgelse af Forfatningskommissionens økonomi for at se, om reglerne for brug af penge er overholdt. Der er også blevet foretaget en undersøgelse af, hvorvidt personer i Forfatningskommissionen eller sekretariatet har handlet forkert. Ingen af undersøgelserne er blevet offentliggjort.