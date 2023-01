Forfatningskommissionen undersøges for misbrug af midler

Merete Lindstrøm Tirsdag, 17. januar 2023 - 11:45

Forfatningskommissionens arbejde fortsætter ufortrødent og forventes klar til offentligheden 1. april.

Det sker samtidigt med, at der i 2022 er foretaget en undersøgelse af kommissionens brug af de afsatte midler til arbejdet. Alene i 2022 var der afsat 5,7 millioner kroner til forfatningskommissonens afsluttende arbejde.

Departementschefen i formandens departement, Hans-Peder Barlach Christensen, oplyser til Sermitsiaq.AG, at undersøgelsen af kommissionen blev igangsat i begyndelsen af 2022 og, at den er delt op i to dele.

En åben og en lukket. Den lukkede del handler om, hvorvidt personer i forfatningskommissionen eller sekretariatet har handlet forkert. Hvad det konkret drejer sig om, kan departementschefen ikke oplyse, og den del af undersøgelsen bliver ikke offentligt tilgængelig, da den omhandler personsager.

Omhandler personsager

Sermitsiaq.AG forsøger at få adgang til den anden del af undersøgelsen, som indeholder forvaltningsrevisionsdelen.

Undersøgelsen er blevet sat i gang omkring samme tidspunkt, som IA udpegede Kuupik Kleist til formand for kommissionen i februar 2022. Tidligere formand Ineqi Kielsen (S) blev i den forbindelse næstformand.

Da Kuupik Kleist blot tre måneder senere valgte at trække sig fra arbejdet på grund af samarbejdsproblemer, blev Ineqi Kielsen konstitueret formand. Han er i forbindelse med udmeldingen om, at arbejdet skal fremlægges 1. april, blevet udnævnt formelt til at være formand igen, og det bliver altså ham, der skal fremlægge kommissionens bud på en forfatning til et selvstændigt Grønland.

Ingen kommentarer

Formanden for Forfatningskommissionen bliver udpeget af det største parti i Inatsisartut, men IA har altså ikke vagt at indsætte en ny kandidat efter Kuupik Kleist har trukket sig.

Sermitsiaq.AG har spurgt den tidligere formand om en kommentar til undersøgelsen, men han har ingen viden om, at den er blevete foretaget, oplyser han.

Nuværende formand Ineqi Kielsen ønsker ikke at kommentere på undersøgelsen på nuværende tidspunkt.

Sermitsiaq.AG forsøger at få en kommentar fra Múte B. Egede om sagen.