Partier: Finanslovsforslag kan ikke godkendes i sin nuværende form

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 01. oktober 2020 - 09:37

Forslag til finanslov for 2021, som forventes at have underskud på 183,3 millioner kroner, var til førstebehandling onsdag i Inatsisartut.

Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg har tidligere kritiseret finanslovsforslaget, og ved debatten onsdag ønsker partierne ændringer i Naalakkersuisuts forslag.

Siumuts Inatsisartut-gruppe ønsker, at Naalakkersuisut får et finanslovsforslag i større samarbejde med Inatsisartut.

- Vi må forberede os på at låne penge i udlandet. Dette er under alle omstændigheder noget der er god mulighed for. Grundlaget herfor skal være, at ingen af os ønsker at samfundet skal gå helt i stå, og fordi vi tror på at vort lands økonomi i fremtiden igen vil rette sig op, lød det fra partiet, der fastslår, at partiet ikke vil have flere afgifter.

Mere lige samfund

Det største oppositionsparti, Inuit Ataqatigiit, er langt fra tilfreds med Naalakkersuisuts udkast til finanslovsforslaget. Partiet ønsker markante ændringer.

- Vi ønsker i debatten om finansloven at tage emnet op om et mere lige samfund i fremtiden. Der skal også være mere lige udvikling for folk på kysten i de forskellige kommuner, så vi må finde frem til de rette redskaber for at gøre den rette indsats. Inuit Ataqatigiit inviterer koalitionen og andre partier i oppositionen til samarbejde. Vi skal til at arbejde for at finde frem til, hvilket samfund vi ønsker om ti år, påpeger partiet.

Demokraterne er heller ikke helt tilfredse med finanslovsforslaget.

- Vi er nødt til at grave dybt. Har vi brug for så stor en offentlig sektor, som vi har? Er det nødvendigt at give så mange erhvervstilskud, som vi gør? Er det nødvendigt, at det offentlige giver økonomisk tilskud til organisationer som ICC? Det er den slags ting, vi er nødt til at forholde os til i de kommende finanslovsforhandlinger, mener koalitionspartiet, som henviser forslaget til udvalgsarbejde i Finansudvalget.

Kritik af underskudsforslag

Partii Naleraq ønsker et forslag, der ikke giver underskud.

- I dag bliver forskellen mellem de rige og lavindkomsterne større og større, og det betyder at de rige bliver endnu rigere og at de fattige bliver fattigere og fattigere. Priserne på el og vand er stigende, varepriserne er stigende, trafikpriserne har aldrig været dyrere, og mere og mere tyder på at også huslejerne vil stige voldsomt, aldrig har afgifterne været højere historisk set.

- Ja, der skal gøres op med den politiske ledelse, der må ændres hvis folks levevilkår skal forbedres. Det er derfor at det nuværende finanslovsforslag er yderst mangelfuldt og således som det foreligger kan det ikke godkendes, vi må lave et nyt forslag, kritiserer Partii Naleraq.

Atassut mener, at Naalakkersuisut arbejder med bind for øjnene i forbindelse med finanslovsforslaget, hvor partiet ønsker massive ændringer.

- Et godt sted at starte er at sætte pause på kommissionerne, for eksempel forfatningskommissionen. Den er blot til pynt med store omkostninger. Selv om det er en smuk tanke, lad os stoppe den overdrevne trang til selvstændighed, for man kan ikke styre et land økonomisk ud fra en smuk tanke.

- Vi vil også foreslå, at man sætter afgift på turisternes overnatning på hotellerne. Det er kun udefrakommende turister, der skal betale afgiften. Vi regner heller ikke med at turisterne vil klage over den, for de er allerede vant til at betale dén slags afgift i andre lande, lød det blandt andet fra Atassut.

Ros og ris

Koalitionens mindste parti, Nunatta Qitornai, er tilfreds med forslaget. Dog håber partiet på enkelte tilføjelser i forslaget.

- Vi bør afsætte midler til undersøgelsesmetoder og materialer omkring coronasituationen. Såfremt epidemien skulle starte her, er det et spørgsmål om sengepladser og i værste fald hvis det virkelig sker at vi ikke kommer til at mangle udstyr og at man kan tage omsorg om de syge vil være af stor vigtighed, understregede partiet.

Ikke overraskende er Samarbejdspartiet direkte imod Naalakkersuisuts forslag, og her kræver Tillie Martinussen, at Naalakkersuisut træder tilbage.

- Det er træls at blive ved med at diskutere det, men helt ærligt kunne koalitionen også blot påtage sig ansvaret for den eklatante brøler, vi står midt i nu omkring lufhavnsbyggeriet, og erkende at både leveomkostninger, billetpriser på at rejse, og økonomien, samt velfærd nu kommer til at lide af det.

- Hvis ikke alverdens andre sager har vist, at Naalakkersuisut kunne pakke sammen, og træde tilbage, så burde alene vor Landskasses tilstand foranledige, at Naalakkersuisuit erkender sit nederlag, og træder tilbage, lyder det fra Samarbejdspartiets ene Inatsisartut-medlem.

Anden behandling af finanslovsforslaget sker den 28. oktober.