Forslag for flere hundrede millioner

Merete Lindstrøm Onsdag, 30. september 2020 - 09:35

I dag skal forslag til Finanslov for 2021 debatteres og 1. behandles i inatsisartutsalen. Til den lejlighed har Naalakkersuisoq for Finanser, Vittus Qujaukitsoq lavet et forelæggelsesnotat med bemærkninger til forslaget og behandling af det.

Både Vittus Qujaukitsoq og Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen har været ude og bede om mådehold med de forslag, der kommer på årets efterårssamling.

Oppositionen har bedt om en ansvarlig økonomisk politik og Finansudvalget har allerede vraget finanslovsforslaget, fordi det lægger op til et underskud på 183,3 millioner kroner.

Men selvom alle parter er enige om, at der skal udvises økonomisk ansvarlighed, så er der indleveret forslag til behandling på efterårssamlingen med en forventet samlet omkostning på mere end 200 millioner kroner.

Naalakkersuisut står for 14 procent

Det er dog ikke alle pengene, der skal findes næste år, fremgår det af notatet fra Vittus Qujaukitsoq.

- For god ordens skyld skal Naalakkersuisut oplyse, at den samlede udgift ved gennemførelse af de fremsatte beslutningsforslag til efterårssamlingen opgjort på basis af forslagsstillernes oplysninger om de forventede udgifter udgør i alt 205,9 millioner kroner. Heraf vedrører 72,1 millioner 2021.

Ifølge notatet er langt størstedelen fra de forskellige partier, mens Naalakkersuisut har været mere forsigtig.

- Medlemsforslag og forslag fremsat af partier udgør 86 % af beløbet. Forslag fremsat af Naalakkersuisut udgør 14 % af beløbet.

Forslagene er ikke finansieret

Problemet i sig selv er måske ikke, at der fremsættes forslag om forbedringer i samfundet, men udfordringen er, når der ikke er fundet penge til forslagene.

- Der er ikke fremsat forslag til finansiering af beslutningsforslagene. Nogle vil utvivlsomt kunne rummes indenfor de bestående administrative rammer og således ikke give anledning til egentlige ekstra udgifter. Andre vil, hvis de vedtages, medføre øgede udgifter.

Hvis der, som Finans- og Skatteudvalget ønsker, skal vedtages en finanslov for 2021, hvor der er balance mellem indtægter og udgifter for den samlede finanslovsperiode for 2021-2024, vil det være nødvendigt at foretage en budgetforbedring på 175 millioner kroner for den samlede finanslovsperiode.

Altså skal der bruges 175 millioner mindre, end der allerede er lagt op til før de indkomne forslag til efterårssamlingen.

- Som situationen er, må alle erkende, at flere offentlige bevillinger ikke er løsningen på hverken vores strukturproblemer eller de aktuelt foreliggende mere kortsigtede problemer. Det private og frivilliges initiativ uden betaling bør for høj som lav ses som noget efterstræbelsesværdigt og anerkendelsesværdigt, lyder det fra Naalakkersuisoq for Finanser Vittus Qujaukitsoq.