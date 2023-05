Partier om kommissionens økonomiske rod: En skandale, legeplads og gavebod

Merete Lindstrøm Torsdag, 04. maj 2023 - 11:43

Flere partiformænd er fortørnede over hvad der er kommet frem i en revisionsundersøgelse af forfatningskommissionens omgang med de 30 millioner kroner, som det har kostet at udarbejde et udkast til landets kommende forfatning.

En der dog ikke vil tale om undersøgelsen er formand for Naalakkersusisut Múte B. Egede. I et skriftligt svar fra hans sekretær lyder det således:

- Formanden for Naalakkersuisut Múte B. Egede er villig til at blive interview om indholdet af forfatnings kommissionens betænkning, men ønsker ikke at udtale sig til revisionsundersøgelsen da den drejer sig om kommissionens interne dispositioner.

Formanden for forfatningskommissionen Ineqi Kielsen har allerede afvist at udtale sig om sagen. Sermitsiaq.AG forsøger fortsat at få et svar fra de ansvarlige politikere.

Lad os nu få det hele frem

Formand for Siumut, Erik Jensen, som sidder i koalition med IA, har heller ikke meget at sige, da han endnu ikke er blevet præsenteret for revisionsundersøgelsen som er dateret til 13. oktober.

- Siumut har endnu ikke drøftet revisionsrapportens indhold, men tager sagen selvfølgeligt alvorligt og noterer sig, at revisionsfirmaet EY Grønlands mener, at der er kritiske punkter, man skal være opmærksom på.

En der til gengæld har masser at sige er formand for Demoraatit, Jens-Frederik Nielsen, som også ad flere omgange har forsøgt at få belyst kommissionens økonomi ved hjælp af § 37 spørgsmål, dog uden videre meget held med det.

- Det er skandaløst det der står i rapporten, og nu skal alle tal altså frem. Befolkningen har ret til at vide, hvad vi har brugt alle de skattekroner på.

Han har i november sidste år fremsat §37 spørgsmål om, hvor man penge, der er brugt på udgifter til de politisk udpegede medlemmer af Forfatningskommissionen herunder honorarer, diæter, rejseomkostninger, opholdsudgifter med videre.

Rapport har været færdig siden oktober

Godt tre måneder senere i februar lød svaret fra Naalakkersuisut-formand Múte B. Egede (IA) at der vil ligge en masse manuelt og tidskrævende arbejde for at lave opgørelserne og at spørgsmålet derfor ikke kunne besvares. Det svar er afgivet fire måneder efter at EY´s revisonsrapport lå klar.

Jens-Frederik Nielsen er fortsat ikke blevet orienteret om resultatet af revisionsundersøgelsen ud over Sermitsiaq.AG´s artikel, hvor det også fremgår, at der fortsat er et dokument om honorar, som departementet ikke vil udlevere.

- Vis os nu bare det hele. Den der lukkethed, vi konstant ser fra Naalakkerusiut, er ikke holdbar.

Jens Frederik Nielsen peger på, at ansvaret er politisk.

- I sidste ende er ansvaret øverste sted hos formanden hos Naalakkersuisut. Denne her sag er ikke håndteret ordentligt og det er beskæmmende.

Økonomisk lageplads og tag selv-bord

Pele Broberg kritiserer hele processen, og mener de politisk udpegede medlemmer har en stor del af skylden for misæren.

- Hvis folk mener, at kommissionen er til for at nogen kan tjene penge, så bliver det et stort tag selv-bord. Det kunne se ud til, at det er det, der er sket her. Jeg gentager gerne, at jeg mener opgaven med et forfatningsudkast skulle have været håndteret af professionelle.

Atassut-formand, Aqqalu Jerimiasen, er ikke overrasket.

- Det har vi jo sagt i lang tid. En smuk drøm, symbolpolitisk redskab til at få befolkningen til at tro at dét var vejen til selvstændighed, når det i realiteten blot var et økonomisk legeplads. De penge skulle have været brugt til sundhedsområdet.