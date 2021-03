Partier vil arbejde for nyt kvotesystem

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 25. marts 2021 - 17:44

Fiskeri og kvoter er et af de store, hotte emner under valgkampen til Inatsisartut.

Spørgsmål om kvoter fylder også en del hos vælgerne. De seneste år er fisk som laks og fugle som lomvier og ryper ankommet til Diskobugten senere end vanligt.

Derfor spurgte en vælger Inatsisartutkandidater under en debat til Inatsisartutvalg i Aasiaat, hvem der vil arbejde for et anerledes kvotesystem, der ikke udelukker fangere og fiskere i nogle områder.

Der var stor enighed blandt partierne om, at der skal laves en anden form for kvotetildeling for forskellige forvaltninger. Siumut-politikeren Doris J. Jensen uddyber, at arbejdet skal ske i tæt samarbejde med kommunerne.

- Vi må sætte fiskesæsoner med kvoter og forskudte tider for de forskellige steder, så alle kan være med. Det kan ikke være rigtigt, at fiskere og fangere i Nordgrønland skal udelukkes fra laksefiskeriet, fordi fiskerne i syd fisker hele kvoten op, sagde Doris J. Jensen.

På naalakkersuisuts hjemmeside fremgår det, at Naalakkersuisut sidste år besluttede at rykke fiskesæsonen efter laks, så fiskeriet starter senere end vanligt. Kvoten for 2020 lå på 20,7 tons og skulle fiskes efter principper for olympisk fiskeri.

Kvoten fastsættes i henhold til aftalen med North Atlantic Salmon Conservation Organisation, NASCO

Sæson slutter før laksen kommer

Men fiskerne oplever stadig, at laksesæsonen slutter, før fiskere i Diskobugten kan begynde laksefiskeriet, lød det fra en borger i Aasiaat.

- Jeg vil gerne bekræfte, at det er korrekt at laks typisk kan fanges tidligere på sommeren i Sydgrønland end længere mod nord. Fangsten af laks per garn, fiskeren har sat er også højere i Sydgrønland end i Nordgrønland, fortæller forsker på Naturinstituttet, Rasmus Nygaard.

Både Naleraq, Demokraatit, Nunatta Qitornai og Inuit Ataqatigiit var under debatten enige om, at fiskerne og fangerne skal have medbestemmelse omkring kvoter og sæsoner.

- Vi vil gå bort fra et kvotesystem, hvor Naalakkersuisut bestemmer. Vi vil have en arbejdsgruppe, der forhandler om kvoter i Grønland, sagde Mariane S. Larsen (IA) under debatten.

Atassuts Jens Jørgen Lennert forklarede, at partiet vil arbejde for at etablere gydeområder for laks for at give laksene plads til at vokse i bestand.

Samarbejdspartiet ser et muligt samarbejde med brugerne for at løse udfordringerne.