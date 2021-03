NQ: Naalakkersuisut skal ikke fastsætte kvoter

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 04. marts 2021 - 17:45

Nunatta Qitornai smækker kvoteforhandlinger om fangstdyr og fisk på bordet i valgkampen under sin præsentation af deres valgprogram.

Nunatta Qitornai mener nemlig, at Naalakkersuisut fremover ikke skal bemyndiges til alene at beslutte årlige kvoter på blandt andet narhvaler, hellefisk og rensdyr samt moskusokser.

- Vi går ind for at oprette en forhandlingsgruppe med medlemmer af fangere, fiskere og relevante foreninger og råd samt biologer, fortæller Aleqa Hammond og fortsætter:

- Forhandlingsgruppen skal sammen nå frem til en enighed om kvoter og komme med anbefalinger til Naalakkersuisut, som så godkender kvoterne, forklarer Aleqa Hammond under præsentationen torsdag klokken 14.00.

Vigtig inddragelse

Nunatta Qitornai understreger, at inddragelse af brugere, altså fiskere og fangere er vigtig ved fastsættelse af kvoter. Fremover bør fangernes og fiskernes ønsker og erfaringer inddrages mere ved fastsættelse af kvoter til fiskeri og fangst.

Det seneste år har kvoter mildest talt skabt kvaler for især skiftende Naalakkersuisut for fiskeri. Ofte har foreninger og fiskere samt fangere krævet mere, mens også forskellige partier har efterspurgt større kvoter.

I dag er det biologer i Naturinstituttet, der kommer med råd til fastsættelse af kvoter. Men i sidste ende er det Naalakkersuisut, der beslutter kvoter.

- Brugerne skal have større bemyndigelse og ansvar. Vi mener, at det er vigtigt, at fiskere og fangere har ejerskab af beslutningsgrundlagene i processen, siger Hammond.

Nunatta Qitornais formand, Vittus Qujaukitsoq forklarede under sin præsentation af valgprogrammet til Inatsisartut og kommunevalget, at partiet vil arbejde for højere kvoter for blandt andet fiskeri og fangst af moskus og rensdyr.