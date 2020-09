Parti: Byg veje i stedet for lufthavn

Thomas Munk Veirum Onsdag, 30. september 2020 - 14:00

Anlæg et vejsystem af grusveje i Sydgrønland i stedet for at bygge en helt ny lufthavn i Qaqortoq.

Det mener Samarbejdspartiet er vejen frem i forbindelse med, at udbuddet af byggeriet af lufthavnen i Qaqortoq er blevet annulleret.

Samarbejdspartiets formand i Kujalleq, Kim Lyberth, opfordrer således politikerne til at bruge situationen omkring det annullerede udbud til at lægge en ny plan.

Han foreslår, at man bruger de penge, der allerede er afsat til lufthavnen i Qaqortoq, til følgende:

Et vejsystem, primært af grusveje lavet efter den model de bruger i Sverige.

Turismetiltag

Modernisering af Narsarsuaq lufthavn

At tiltrække investorer til udvikling af bæredygtig turisme, samt bæredygtig geoturisme

Politikeren peger på, at beregninger har vist, at lufthavnen i Qaqortoq vil blive en underskudsforretning for samfundet, og at det kan blive svært at sætte flere penge af på finansloven, for at projektet kan gennemføres.

Flere fordele

Vurderingen fra Samarbejdspartiet er, at et vejsystem vil gavne mere end en lufthavn:

- Fordelene er, at et vejsystem giver næsten uendelige muligheder for turismetiltag i den Sydgrønlandske natur, f.eks. hytter, fiskeri, trekking, og at besøge fåreholdere. På et bæredygtigt grundlag, skriver Kim Lyberth i en pressemeddelelse.

Tilbage i 2011 anbefalede Transportkommissionen dog det modsatte. Nemlig at man burde bygge en lufthavn i Qaqortoq, fordi det ville være endnu dyrere at bygge veje i mellem byerne i regionen.

Grusveje i stedet for asfalt

Til det siger Kim Lyberth, at Samarbejdspartiet ønsker en billigere vej-løsning, end den Transportkommissionen i sin tid vurderede.

Politikeren har været i dialog med folk i branchen, der har oplyst, at det vil være væsentligt billigere at anlægge grusveje i stedet for asfaltveje, og derfor er det ifølge Kim Lyberth en løsning, der bør forfølges.

I Kommune Kujalleq har borgmester Kiista P. Isaksen slået fast, at kommunen ønsker, at Naalakkersuisut fastholder planerne om en landingsbane på 1.499 meter i Qaqortoq.

Naalakkersuisut har tidligere oplyst, at man afventer et udspil fra Kalaallit Airports om, hvordan man skal komme videre med projektet, efter at udbuddet blev annulleret.