Parti skifter position: Stemmer for nedlæggelse af Forfatnings-kommissionen

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 26. april 2022 - 17:00

Tirsdag eftermiddag var der intens debat om Forfatningskommissionen i Inatsisartut. Debatten fandt sted kort efter, det kom frem, at formand Kuupik Kleist har trukket sig fra arbejdet i kommissionen efter få måneder på posten.

Forfatningskommissionen blev diskuteret, fordi Atassut har foreslået, at kommissionen nedlægges. Forslaget blev førstebehandlet sidste efterår.

Ved førstebehandlingen bakkede Demokraatit op om, at kommissionen kunne fortsætte sit arbejde og var altså klar til at forkaste Atassut-forslaget.

Har ikke tillid til eventuelt produkt

Men nu har Demokraatit ændret holdning, efter at partiet har fået en orientering om status på kommissionens arbejde. Partiformand Jens-Frederik Nielsen siger til Sermitsiaq.AG, at han ikke må fortælle, hvad det er konkret, han har fået af oplysninger, men at han kun kan udtale sig om sin egen mening:

- Jeg har svært ved at forestille mig, at man kan rydde op i det rod, der har været siden starten af kommissionen, som blev vedtaget henover en weekend. Derfor har jeg også svært ved at forestille mig, at der kan komme et brugbart produkt ud af arbejdet.

- Med de informationer jeg har fået, har vi været nødt til at stemme for at lukke kommissionen, siger Jens-Frederik Nielsen, der opfordrer Naalakkersuisut til at være mere åbne om kommissionens problemer.

Jens-Frederik Nielsen understreger, at partiet fortsat går ind for selvstændighed.

Har bedt om ekstra tid

Under debatten i Inatsisartut var formanden for Naalakkersuisut på talerstolen for at forsvare forfatningsarbejdet. Han erkendte, at der har været udfordringer:

- Der har været en del udfordringer i forfatningskommissionen, og derfor har formanden anmodet om at træde tilbage, lød det blandt andet fra Múte B. Egede.

Men han gik dog ikke i nærmere detaljer om, hvad problemerne konkret har været i kommissionen, som de senere år har fået bevilget millioner af kroner på finansloven til sit arbejde.

Dog kunne han afsløre, at kommissionen har bedt om at få et halvt år mere til at lave forfatningsforslaget færdigt. Arbejdet skulle have været færdigt i år.

Atassuts forslag om at lukke kommissionen fik kun opbakning fra Atassut og Demokraatit og blev nedstemt af de øvrige partier.