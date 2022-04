Forfatningskommissionen: Formand trækker sig

Nina-Vivi Møller Andersen Tirsdag, 26. april 2022 - 12:32

Den tidligere formand for både Inuit Ataqatigiit og Naalakkersuisut trækker nu sig som formand for Forfatningskommissionen, som skal vise vej til selvstændighed.

Kuupik V. Kleist har valgt at trække sig tilbage som formand for forfatningskommissionen, og han uddyber overfor Sermitsiaq.AG, at det ikke handler om den nye koalition.

- Det er ikke på grund af den nye koalition eller noget politisk, at jeg har valgt at trække mig tilbage. Jeg vil ikke uddybe noget, før jeg har hørt forslag til Inatsisartutsbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til at standse kommissionsarbejdet i Forfatningskommissionen, siger Kuupik V. Kleist til Sermitsiaq.AG.

Kuupik V. Kleist henviser her til et forslag fra Atassut, som skal andenbehandles i Inatsisartut i dag. Partiet vil have standset kommissionens arbejde, da partiet anser det som spild af penge. Forslaget blev førstebehandlet i efteråret, men fik ikke opbakning af de øvrige partier.

Kuupik V. Kleist blev formand for kommission ved nytår, hvor han overtog posten efter Siumuts Ineqi Kielsen, som derefter blev næstformand for Forfatningskommissionen.

Formanden for Forfatningskommissionen bliver nemlig udpeget af det største parti i Inatsisartut.