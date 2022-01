Parisaftale i høring: Ønsker færøsk model

Thomas Munk Veirum Torsdag, 27. januar 2022 - 07:47

Oppositionspartier har ved flere lejligheder efterlyst den konkrete plan for, hvordan Grønland kan tilslutte sig Parisaftalen, og ikke mindst hvilke konsekvenser det vil have for den fremtidige industrielle udvikling i Grønland.

Nu er planen lagt frem i et notat, som er sendt i høring af Departementet for Udenrigsanliggender.

Det fremgår her, at Naalakkersuisut ønsker at tilslutte sig Parisaftalen efter færøsk forbillede.

Færøerne meddelte i 2016, at de ville være med i klimaaftalen, der blev indgået i Paris i december 2015. Landene, der er med i aftalen, forpligter sig til at holde den gennemsnitlige temperaturstigning på kloden et godt stykke under 2 grader og arbejde for at begrænse den til 1,5 grad.

- Indsender klimabidrag uafhængigt af Danmark

Færøerne er kommet med i aftalen under en særlig model, hvor Færøerne ikke er forpligtet af de danske målsætninger om CO2-reduktioner, men øgruppen kan derimod indmelde sine egne mål.

- I praksis betyder det, at Færøerne skal sende et nationalt fastsat klimabidrag (NDC) til Danmark, som er et tillæg til og uafhængigt af det, som Danmark indsender gennem EU, står der i notatet, som er i høring.

Og den model ønsker Naalakkersuisut at kopiere, står der i notatet:

- På denne måde kan Grønland selv sætte sine egne klimamålsætninger og ikke blive belastet af Danmarks/EU’s forpligtelser.

Model blev ikke undersøgt

Ifølge notatet blev den færøske model ikke undersøgt i forbindelse med Parisaftalens vedtagelse:

- Den færøske model blev ikke undersøgt eller belyst af daværende Naalakkersuisut i 2015 og 2016, inden daværende Naalakkersuisut i 2016 besluttede at meddele Danmark et territorialt forbehold for Grønland. Denne model er grundlaget for den nye vurdering af Grønlands mulighed for tilslutning til Paris-aftalen.

Via den færøske model kan Grønland ifølge notatet selv bestemme, hvor vidtgående konsekvenserne af en klimaindsats bliver:

- De endelige samfunds- og erhvervsøkonomiske konsekvenser vil afhænge af, hvilket klimabidrag Grønland selv fastsætter. Grønlands egne målsætninger kan udarbejdes med erhvervsliv og kommuner og vil kunne tage højde for behovet for økonomisk udvikling, herunder mulighederne forbundet med den grønne omstilling i Grønland, står der i notatet fra Selvstyret.