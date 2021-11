Paneeraq Olsen enig med MIO: Vil inddrage de unge

Nina-Vivi Møller Andersen Fredag, 26. november 2021 - 08:58

Børnetalsmanden har fået nok af, at politikerne ikke lytter til de unge. MIO vil indsamle de unges viden, så de kan sende anbefalinger til Naalakkersuisut.

Hun bakkes op af naalakkersuisoq for Børn, Familier og Unge, Paneeraq Olsen, som understreger, at hun vil inddrage alle, når Selvstyret skal lave den næste selvmordsstrategi.

- Vi vil bruge alle kræfterne på, at nå ud til alle. Voksne, unge, personer som har forsøgt at begå selvmord og personer med selvmordstanker, det er dem, som skal inddrages. Hvis naalakkersuisut godkender arbejdsprocessen, så vil vi starte med at skabe kontakt til alle, siger Naalakkersuisoq for børn, unge og familier til Sermitsiaq.AG.

41 personer begik selvmord i 2020, mens 120 forsøgte at begå selvmord. Naalakkersuisut vil prøve at lave en kontakt til borgerne ved at lave en annonce.

- Vi vil annoncere om, at vi mangler en hjælpende hånd, så folk selv kan henvende sig. Vi vil blandt andet kontakte ungdomsværesteder, skoler, Majoriaq, uddannelsessteder, familiecentre og kommuner. På den måde kan vi måske hente viden fra nogen, som ikke er blevet inddraget før, siger Paneeraq Olsen.

Hun vil sikre, at alle bygder og byer bliver hørt ved et tæt samarbejde med folk, som har erfaringer med at skabe kontakt over hele landet.

Vanskelig sag for alle

Naalakkersuisoq for børn, unge og familier understreger, at det er en meget vanskelig sag, som bør blive løst fra alle sider. Hun fortæller, at hun har holdt møde med MIO den 19. november, hvor samarbejdet mellem MIO og Selvstyret allerede er begyndt.

- Jeg forventer et godt samarbejde mellem MIO og andre organisationer. Jeg har også blandt andet holdt møde med Uncef Grønlands programchef, som brænder for, at ændre på nogle ting. Det er derfor også vigtigt, at inddrage folk, som også har lavet forskellige undersøgelse omkring selvmord i landet, forklarer Paneeraq Olsen.

Hun understreger, at Naalakkersuisut allerede er gået i gang med at finde en arbejdsprocess, som skal bane vejen til den kommende selvmordsstrategi.

Kampagner er slet ikke nok

Selvstyret har i mange år brugt midler på kampagner og strategier på forebyggelse mod selvmord. Men det har ikke været nok til at få antallet af selvmord ned, mener Naalakkersuisoq.

- Kampagner er slet ikke nok, overhovedet ikke. Vi bliver nødt til at nå ud til dem, der har selvmordstanker. Dem der har tankerne går nok ikke til kommunen, de tager nok til ungdomsstederne eller til hallerne for at dyrke sport. Derfor skal vi gøre en indsats for at nå de unge, siger Naalakkersuisoq for børn, unge og familier.