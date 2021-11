MIO opfordrer Naalakkersuisut: Lav en selvmordsstrategi med de unge

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 25. november 2021 - 13:46

I politiets årsrapport for 2020 var der i alt 41 selvmord og 120 selvmordsforsøg. Mens der har været 1.200 selvmordstrusler på samme år.

- Vi har mistet nok. Vi har i flere år anbefalet myndighederne til at inkluderer de unge og det kan vi ikke blive ved med at vente på. Derfor vil vi indsamle de unges egne anbefalinger til selvmordsforebyggelse, siger Aviâja Egede Lynge til Sermitsiaq.AG.

- Dermed kan vi bidrage til at kvalificere debatten om hvordan de offentlige tilbud om psykisk hjælp og selvmordsforebyggelse kan udvikles og tilpasses de unges behov, forklarer børnetalsmanden, Aviâja Egede Lynge.

- Det gør mig faktisk vred og ked af det

Ifølge børnetalsmanden så er nogle offentlige ansatte ved at tage et kursus om selvmordsforebyggelse i øjeblikket. Hvilket i sig selv er godt, men man glemmer at inddrage de unge.

- I flere år har man lavet kurser til de ansatte, men der er aldrig noget til de unge. Og strategierne bliver lavet af embedsmænd, som desværre ikke kender til levevilkårene blandt unge. Undskyld. Men vi har fået nok, siger børnetalsmanden.

Selvstyret har i mange år brugt ressourcer på strategier og kampagner, og MIO mener at ændringerne synes at være meget lidt.

- At vi ikke ved tilstrækkeligt om, hvordan børn og unge oplever adgangen til og kvaliteten af offentlig psykisk hjælp, og hvad der ansporer dem til eller afskærer dem fra at søge hjælp. En sådan viden er afgørende for at kunne forbedre og tilpasse de offentlige tilbud om psykisk hjælp, siger Aviâja Egede Lynge.

Hun understreger, at myndighederne på den måde risikerer, at de blindt overfører viden fra for eksempel danske eller internationale forhold, som reelt ikke er de samme som grønlandske unges situation og de udfordringer, de står overfor.

Niviaqs tale er sand

I starten af november fik forfatteren Niviaq Korneliussen Nordisk Litteraturpris. I sin takketale gav hun en ordentlig bredside til politikerne for ikke at lytte. Og nu følger MIO trop med kritikken.

- Vi har fokuseret på retten til psykisk hjælp i to år nu. Men det er som at tale til en mur, når vi forsøger at råbe politikerne op. Derfor laver vi nu en ekspertgruppe blandt unge, som skal beskrive, hvad for nogle behov der er. Så vil vi sende anbefalinger til Naalakkersuisut. Selvstyret har lavet en strategi før uden at inddrage de unge, og vi skal sikre, at de unges stemmer bliver hørt, afslutter Aviâja Egede Lynge.

Politiets statistik: