Palles exit: Jeg fortryder intet

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 13. april 2021 - 17:44

Som den politiske arena ser ud nu, så er Palle Jerimiassen løsgænger i kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia, og det fortsætter han med.

- Jeg er glad for, at Siumutgruppen i Avannaata Kommunia ikke længere støtter Minik Høegh-Dam, men den viden, de refererer til kommer fra medierne, det har jeg fortalt til gruppen og til Siumuts hovedbestyrelse. Og jeg fortryder ikke min beslutning om at melde mig ud af partiet, siger Palle Jerimiassen til Sermitsiaq.AG.

LÆS OGSÅ: Flertal er smuldret for Minik Høegh-Dam

Palle Jerimiassen meldte sig ud af Siumut fredag sidste uge, da han ikke oplever at få støtte af partiet i forhold til Minik Høegh-Dams verserende sag. Han understreger til Sermitsiaq.AG, at han før sin udmeldelse oplyste sine partifæller om sin viden.

- Jeg har lovet mig selv, at jeg vil arbejde ærligt og efter mit hjerte. Med den beslutning kan jeg stadig se mig selv i spejlet og kigge mine børn i øjnene, da jeg har handlet ærligt. Jeg ved, at jeg har forkludret min mulighed for at blive borgmesterkandidat, men jeg kunne ikke bare lade stå til, med den viden jeg har, siger han.

Kompromissøgende politiker

Palle Jerimiassen fik ved valg til kommunalbestyrelsen 338 personlige stemmer for Siumut. Han fortæller, at han allerede har overvejet at melde sig til andre partier før sin udmeldelse, men at han for nu ser sig selv som løsgænger.

- Min udmelding fra et parti betyder ikke, at jeg ikke vil samarbejde. Jeg samarbejder allerede med alle partier om kommunens udvikling, og det agter jeg at fortsætte med, fortæller Palle Jerimiassen.

Han opfordrer sine politikerkolleger til at vælge deres kommende borgmester med omhu.

- Ikke for min skyld, ikke for andres skyld, men for kommunens skyld. Der står investorer og banker på vores dør, da vi har lufthavnsbyggeriet. Investorerne afventer vores næste skridt, og vil gerne se en samlet kommunalbestyrelse, der arbejder for kommunens stabile udvikling, siger Palle Jerimiassen.

Palle Jerimiassen står klar med en plan for, hvad han skal lave, når han for sidste gang går fra borgmesterkontoret i denne valgperiode. Han vil starte sin egen virksomhed som turistoperatør.