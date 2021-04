Flertal er smuldret for Minik Høegh-Dam

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 13. april 2021 - 12:01

Minik Høegh-Dam støttes ikke længere af Siumutgruppen i Avannaata Kommunia, og mister dermed sin mulighed for at sætte sig i borgmesterstolen efter Palle Jerimiassen.

Det bekræfter Bernhardt Olsen fra Siumuts hovedbestyrelse, der er talsmand for Siumutgruppen i Avannaata Kommunia overfor Sermitsiaq.AG.

- Siumutgruppen kan ikke længere stå bag Minik Høegh-Dam som borgmester i Avannaata Kommunia, siger Bernhardt Olsen til Sermitsiaq.AG.

- Begrundelsen er de nye oplysninger, som vi gennem pressen har fået kendskab til. Selvfølgelig ændrer disse oplysninger situationen helt, forklarer han.

Minik Høegh-Dam fik i kommunalvalget 406 personlige stemmer, og var dermed topscorer i kommunen.

Skal for Landsretten

De nye oplysninger, som talsmanden for Siumutgruppen i Avannaata Kommunia refererer til, omhandler en hashsag, som er anket til Landsretten. Den 25. marts har Minik Høegh-Dam været for retten i Sermersooq Kredsret, anklaget for overtrædelse af euforiserende stoffer og subsidiært hæleri med narkotika.

Under en ransagelse tilbage i 2018 fandt politiet i alt 154.805 kroner i kontanter i Minik Høegh-Dams hjem, hvoraf 151.900 kroner var rullet sammen og lagt i et brilleetui. Beløbet skulle ifølge politiet stamme fra hashsalg.

Han blev dog frifundet. Sagen er anket til Landsretten af anklagemyndigheden.

Den tomme borgmesterstol

Siumutgruppen, der tilsammen har fået flest stemmer i kommunalvalget i Avannaa skal nu holde samtaler for at finde frem til en ny indstilling af borgmesterkandidat.

For Siumut er det kutyme, at den kandidat med flest stemmer også bliver indstillet til borgmesterkandidat og dermed fører forhandlinger. Men da Minik Høegh-Dam i denne sag er udelukket og Palle Jerimiassen i fredags meldte sig ud af partiet, tyder alt på, at Sakio Fleischer kan sætte sig i borgmesterstolen i slutningen af denne måned.

Sakio Flesicher er nuværende 1. viceborgmester, og fik 135 personlige stemmer ved valget.