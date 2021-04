Palle Jerimiassen forlader Siumut

Merete Lindstrøm Lørdag, 10. april 2021 - 10:17

Efter et par hæsblæsende dage med konflikter i Avannaata Kommunia omkring borgmesterposten hos Siumuts to topscorere har den tidligere borgmester Palle Jerimiassen besluttet at forlade sit parti – Siumut.

- Jeg tog en af de mest tunge beslutninger i går, da jeg tog beslutningen om at forlade partiet Siumut. Jeg har aldrig troet at jeg nogensinde vil komme derhen, men det er en personlig beslutning for at værne om mig selv og min familie, skriver han.

Han beder befolkningen og pressen om at respektere beslutningen og skriver at han og familien har brug for fred og ro, hvorfor han tidligst kan kontaktes for en kommentar på mandag.

Det blev hans nu tidligere partifælle Minik Høegh-Dam, der løb med de fleste stemmer og dermed også den oplagte kandidat til borgmesterposten for partiet, da de endte med ni mandater ud af de samlede 17 i kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia.

Minik Høegh-Dam stillede op for første gang og stormede altså ind med hele 406 personlige stemmer skarpt forfulgt af Palle Jerimiassen med 338.

Palle Jerimiassen understreger i sit opslag på Facebook, at han langt fra er færdig i kommunalpolitik.

- Jeg forsætter nu som uafhængig, og jeg byder alle velkommen til samarbejde. Min udmeldelse betyder ikke, at jeg nu udelukker mine samarbejdspartnere, nej tværtimod, jeg er som sædvanligt åben for samarbejde med alle dem der har lyst og mod til at arbejde sammen med mig, lyder det.