Avannaata Kommunia: Kamp om borgmesterstolen igang

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 08. april 2021 - 14:03

Så er der kamp om borgmesterstolen i Avannaata Kommunia. Palle Jerimiassen står til at miste sit embede efter kommunalvalget. Med sine 338 personlige stemmer ser han sig slået af partifællen Minik Høegh-Dam, der med sine 406 stemmer er absolut topscorer i kommunen.

Men Palle giver ikke op så let.

- Jeg giver ikke op. Mine personlige stemmer viser, at jeg har god vælgeropbakning. Siden sidste valg har jeg arbejdet for at udvikle kommunen, og vælgerne har vist deres tillid ved at stemme på mig, siger Palle Jerimiassen.

Tilbage i 2017 fik Palle Jerimiassen 159 personlige stemmer, dermed har han denne gang mere end dobbelt så mange vælgere som sidst.

Udlever dokumenter

Palle Jerimiassen fortæller, at han har bedt Minik Høegh-Dam om nogle dokumenter. Uden disse dokumenter har Jeremiassen ikke i sinde at støtte Høegh-Dam som borgmester i Avannaata Kommunia.

- Jeg har bedt ham om nogle dokumenter. Jeg vil ikke oplyse om, hvilke dokumenter det drejer sig om, da det er personfølsomme. Men jeg har ikke modtaget nogen dokumenter eller skriftlige beviser, så jeg kan ikke støtte ham, som det foreligger, siger Palle Jerimiassen til Sermitsiaq.AG.

Den kryptiske udmelding vil Palle Jerimiassen ikke uddybe overfor Sermitsiaq.AG, men understreger, at det ikke handler om partifællens politiske kunnen.

Søger opbakning

Palle Jerimiassen oplyser til Sermitsiaq.AG, at han allerede har sendt mails til sine partifæller i Siumut og bedt om opbakning. Han afventer nu svar.

Ved valget har Siumut opnået ni mandater ud af 17 pladser til kommunalbestyrelsen. Atassut, Demokraatit, Inuit Ataqatigiit og Naleraq udgør samlet de resterende otte medlemmer. Der skal således kun et medlem til, Siumut i Avannaata Kommunia går i mindretal.

- Nu afventer jeg svar fra mine partikolleger. Hvis jeg ikke får reaktion fra dem er jeg klar til at tage kontakt til andre partier for at hente støtte. Jeg har vist, at jeg kan udvikle kommunen efter et brud fra storkommunen, og jeg agter at fortsætte for at udvikle hele kommunen igen, siger han.

Palle Jeremiassen oplyser, at den nye kommunalbestyrelse endnu ikke er indkaldt til et konstituerende møde. Ifølge loven kan et medlem blive borgmester, hvis vedkommende har opbakning af mindst halvdelen af kommunalbestyrelsen.