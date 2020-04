Pakkut støtter studerende gennem dansk nedlukning

Thomas Munk Veirum Søndag, 05. april 2020 - 13:54

Planlagte kurser i dansk som studiesprog og dansk undervisningskultur er lavet om til konferencer over internettet, og så er der oprettet et ugentligt møde, der handler om det at være isoleret derhjemme.

Det er nogle af de tiltag, som rådgivningsprojektet Pakkut har lavet, for at støtte grønlandske studerende i Danmark gennem nedlukningen i forbindelse med coronakrisen.

Selvom uddannelsesinstitutionerne i Danmark er lukkede, skal de studerende nemlig stadig følge med i undervisningen, læse pensum op, lave gruppeopgaver og hvad der ellers kræves for at studere hjemmefra:

- Det kræver både selvdisciplin og omstillingsparathed af de studerende. For at imødekomme dette har vi i Pakkut tilpasset og udvidet vores indsats, fortæller projektleder i Pakkut, Kistaraq Egede.

Kan få online studiehjælp

Pakkut-projektet er et samarbejde mellem de Grønlandske Huse i København og Odense og betales via den danske finanslov. Projektet skal hjælpe flere studerende gennem studierne i Danmark ved at undervise i sprog og dansk studiekultur.

I den forbindelse skulle Pakkut have afholdt kurser, hvor de studerende skulle have været til stede og mødtes med hinanden. Det er nu ændret til konferencer via den webbaserede tjeneste Zoom.

De studerende har også mulighed for at få online studiehjælp fra frivillige studiehjælpere, der tilknyttet de to Grønlandske Huse.