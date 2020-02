Gratis kurser for grønlandske studerende i Danmark

redaktionen Søndag, 23. februar 2020 - 13:57

For andet år i træk får de grønlandske studerende, tilknyttet Det Grønlandske Hus i Odense og Det Grønlandske Hus i København, en fantastisk mulighed for at få gratis kurser.

Kurserne, man kan tage uden at betale, indeholder blandt andet: studiedansk, studiekultur og netværksmulighed, skriver projektet bag de gratis kurser, Pakkut, i en pressemeddelelse.

Målrettede kurser

- Kurserne køres som en række korte og målrettede kursustilbud. Her kan studerende melde sig til et eller flere kurser efter behov. Kurserne indeholder blandt andet: planlægning, læsning, mundtlig fremstilling, skriftlig fremstilling, rapportskrivning, fremlæggelse og mod eksamensangst, fremhæves det.

Evaluering af kurserne fra sidste år viste, at der er brug for kurserne på tværs af de forskellige uddannelsesniveauer. Alle deltagere havde fået metoder, som de kunne bruge til deres studier.

Gav selvtillid

- Det har hjulpet mig med at læse mere og fokusere mere, når jeg laver mine lektier, siger Aviaaja Dalager.

Kandidatstuderende i Tværkulturelle studier i København, Karl Faurschou, siger således:

- At skulle fremlægge – at stå op tale om noget man faktisk vidste noget om gav et selvtillidsboost og følelsen, at man godt kunne.