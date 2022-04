Paamiut forbereder sig til 12.300 turister

Kassaaluk Kristensen Mandag, 04. april 2022 - 14:10

Røde, blå og grønne jakker med krydstogtsskibenes navn trykt på jakkeryggen kan forventes i Paamiut, som næsten alle andre byer i Grønland i år. Grønland har åbnet op for krydstogtsskibe i år, og Paamiut kan forvente, at 15 krydstogtskibe anløber byen denne sæson.

De 15 krydstogtskibe vil have samlet 12.300 passagerer, der får mulighed for at besøge Paamiut.

Den private turismeaktør Tupilak Travel har sammen med Sermersooq Business netop været i Paamiut, så de lokale, der tæller lidt over 1.200 borgere, kan være klar til at modtage de mange turister.

- Borgerne i Paamiut skal være klar til at modtage dem, og det var et af hovedemnerne da Sermersooq Business var i Paamiut for at tale med byens institutioner, kommunens forvaltninger og erhvervslivet, skriver Kommuneqarfik Sermersooq på sin hjemmeside.

Strik, skær, sæt i gang

I forbindelse med besøget i Paamiut holdt borgmester Charlotte Ludvigsen et borgermøde den 19. marts, hvor hun opfordrer borgerne til at starte på håndarbejdet, så de kommende turister kan købe souvenirs.

- Der kommer 12.000 gæster til sommer, så hvis I laver husflid, strikker eller noget helt tredje, så skal I begynde nu, så I kan sælge jeres produkter til turisterne, sagde Charlotte Ludvigsen under borgermødet.

De lokale borgere kan under krydstogtsæsonen benytte idrætshallen til at sælge deres produkter, oplyser Kommuneqarfik Sermersooq.

Guider skal der til

Siden 2. marts kan krydstogtsskibe anløbe Grønland, selvom de har lagt kaj i andre lande de seneste 14 dage. Naalakkersuisut har nemlig fjernet restriktioner for krydstogtsturisme den 2. marts.

LÆS OGSÅ: Naalakkersuisut dropper restriktioner for krydstogtturisme

Tupilak Travel har også forberedt de lokale i Paamiut til at modtage krydstogtsturisterne. Turistaktøren har holdt guidekurser i Paamiut, og forventer at holde et opfølgningskursus i maj.

- Sermersooq Business håber, at borgerne i Paamiut vil tage godt imod kurset, og bruge de kompetencer de får fra kurset til sommer, skriver kommunen.