Naalakkersuisut dropper restriktioner for krydstogtturisme

Thomas Munk Veirum, Merete Lindstrøm Onsdag, 23. februar 2022 - 13:09

- Jeg har glædet mig til denne dag, hvor vi kan ophæve de sidste restriktioner, siger naalakkersuisoq for sundhed, Kirsten L. Fencker på et pressemøde onsdag middag og fortsætter:

- Der har været udstedt 87 bekendtgørelser de sidste to år. Så vi har haft meget travlt.

Naalakkersuisoq for erhverv, Pele Broberg (N), fortæller videre, at restriktionerne, der i øjeblikket blokerer for krydstogtskibe, vil blive fjernet fra 2. marts. Det drejer sig om reglen, der siger, at skibe ikke kan lægge til kaj, hvis de har været i andre lande de seneste 14 dage.

- Fra mit departement er det vigtig at give besked til turistoperatørerne i god tid, siger Pele Broberg.

Vaccinekrav gælder frem til 2. juni

Der er dog et forbehold. Turister, der kommer til Grønland på krydstogtskibe, skal kunne bevise, at de er vaccinerede.

- Det er ikke noget særligt krav for Grønland. Det gælder mange steder i verden, siger Pele Broberg.

Derudover vil det generelle krav om, at indrejsende er vaccinerede foreløbig gælde frem til 2. juni.

- Det kan være, at restriktionen bliver forlænget eller forkortet, men det afhænger af indstillinger fra landslægen og sundhedsvæsenet, siger Pele Broberg.

Ifølge Broberg vil den nye bekendtgørelse ikke gælde fiskeskibe, hvor de altså ikke vil være omfattet af krav om vaccination.

Landslægen: Det er trygt med krydstogter

Tidligere har der været stor bekymring om, hvad der vil ske, hvis et krydstogtskib med mange syge lægger til i Grønland.

Men landslæge Henrik L. Hansens vurdering er, at det ikke vil kunne udgøre en trussel mod sundhedsvæsenet til sommer.

Landslægen vurderer blandt andet, at krydstogtskibene vil have fokus på at begrænse smitte, og de passagerer, der måtte få brug for hjælp, vil sundhedsvæsenet være i stand til at hjælpe.

Epidemi på vej ned

Den overordnede besked fra landslægen er, at epidemien er på tilbagetog i Grønland:

- Her i Grønland er det gået så stærkt, at vi nu vurderer, at epidemien samlet set er på vej ned over hele landet. Der er fortsat smitte med forskelle.

- I Ilulissat, Aasiaat og her i Nuuk er smitten meget tydeligt på vej ned. Upernavik har ikke mærket meget til omikron - formentlig fordi man havde meget smitte sidste år. I Sydgrønland ser det også klart ud til at have toppet, siger landslægen og fortsætter med forklaringen:

- Det er også klart hvorfor. De seneste svar vi har fået fra de analyser, vi har sendt til Danmark viser, at det er smitte omikron-varianten BA2, som er langt den mest smitsomme variant. Derfor har det udviklet sig så hurtigt.