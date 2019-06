Overlever efter overgreb: Det er fortielseskulturen den er gal med

Walter Turnowsky Torsdag, 13. juni 2019 - 17:08

Hvis vi vil have fat i ondets rod, så må vi se i øjnene, at de mange seksuelle ovegreb har en sammenhæng med vores kultur. Det mener kunstneren Gukki Nuka, der selv som 14-årig blev voldtaget af sin fodboldtræner i Uummannaq.

Det er reaktionerne på en udtalelse fra Aaja Chemnitz Larsen (IA), der har fået ham til tasterne. Folketingspolitikeren har netop peget på en sammenhæng mellem kultur og overgreb.

- Fællesskabet versus den enkelte er kernen i det hele, skriver Gukki Nuka i et opslag på facebook.

- I mange generationer har fælleskabets overlevelse i små samfund, været livsvigtigt og på mange måder har det været vores styrke.

- Men når vi for fælleskabets overlevelse gang på gang ofrer den enkelte og derved beskytter de i fællesskabet bærende elementer, omend de har begået store brud på vores etiske og naturlige opfattelse af ret og forkert, så er der sket et utilgiveligt skred i vores opfattelse af hvad der er normalt og hvad der er unormalt.

Problemets kerne

Gukki Nuka understreger, at det for ham ikke handler om, at støtte den ene eller den anden person, men at han mener, at selve debatten er misforstået.

- Jeg mener, at man fordrejer hele debatten ved at slå ned på et enkelt ord, der hedder kultur. Vi burde i stedet for diskutere problemets kerne, og det er den fortielseskultur, som kun beskytter overgrebsmanden, siger han til Sermitsiaq.AG.

- Jeg er træt af den form for ordkløveri, blot fordi man ikke vil gå ind til sagens kerne.

Gukki Nuka mener, at et misforstået hensyn til fællesskabet har sat normale etiske regler ud af kraft.

- Det at forbrydelser som seksuelle overgreb mange steder i Grønland nærmest er blevet normaliseret i forhold til, at vi tillader at det sker og hvor vi lukker øjnene for det, der er den kultur medvirkende til at undergrave følelsen af et sundt fælleskab, skriver han i sit opslag.

Betændt nerve

Gukki Nuka er en del af Killiliisas korps af rollemodeller og har besøgt flere steder i Grønland for at skabe åbenhed om overgreb. Her har han også fortalt om hans tanker om, hvordan det misforståede hensyn til fællesskabet beskytter gerningsmanden.

- Af de mennesker, der er kommet ind for at lytte til mig, har ikke en eneste modsagt denne udlægning, og det bekræfter mig i, at det er fakta, siger han til Sermitsiaq.AG.

- Men jeg er da godt klar over, at det jeg siger nu, kan medføre reaktioner i offentligheden. Men i så fald er det, fordi jeg har ramt en nerve - en betændt nerve.

Stop med at beskytte forbryderen

Gukki Nuka mener, at det er på tide at gentænke idéen om fællesskabet.

- Vi har brug for at gå ind og kigge på vores opfattelse af begrebet fællesskab og vende det helt på hovedet, hvor vi for fælleskabets skyld er nødt til at beskytte den enkelte og ikke lægge låg på eller fortie eller vende ryggen til den, og det der i bund og grund skaber problemet, skriver han i sit opslag.

Gukki Nuka appellerer til sammenhold, men også til, at man ser problemet i øjnene.

- Lad os nu, for fælleskabets overlevelses skyld slå ned på selve kernen i problemet og stoppe med at beskytte forbryderen. Det er ofrene der har brug for vores hjælp og beskyttelse!