Overgreb: Aaja forsvarer udtalelse om kultur

Walter Turnowsky Onsdag, 12. juni 2019 - 13:01

En udtalelse fra Aaja Chemnitz Larsen (IA) om en sammenhæng mellem kultur og seksuelle overgreb har indbragt hende kritik fra blandt andre det anden grønlandske folketingsmedlem, Aki-Matilda Høegh-Dam (S).

Men Aaja Chemnitz Larsen (IA) tager kritikken med ro.

- Det er faldet nogle for brystet, at jeg har udtalt, at vores kultur til en vis grad kan ses som relateret til de mange overgreb der finder sted. Det kan folk være mere eller mindre uenige i, siger hun i en pressemeddelelse.

- Jeg kan bare personligt konstatere, at når op imod 43% af nulevende generationer har oplevet overgreb, er det et kæmpe samfundsproblem som vi kollektivt bliver nødt til at erkende, før vi kan tage et opgør og forhindre flere overgreb i at ske.

Hun mener, at et af de steder man bør tage fat, er netop kulturen.

- I min optik er kultur et dynamisk fænomen, som vi i fællesskab kan udvikle og præge i den retning vi ønsker. Jeg ønsker at den udvikler sig til også at indeholde bedre trivsel for alle børn og unge, og at seksuelle overgreb er noget som hører fortiden til.

- Derfor skal vi også undgå, at debatten fjerner fokus fra det egentlige problem, nemlig hvordan vi bekæmper seksuelle overgreb på vores børn. Samtidig skal vi politikere være garanter for visionær handlekraft og samarbejde – hellere i dag end i morgen.

Må ikke gå i stå endnu en gang

Efter Asii Chemnitz Narups exit fra politik, mener Aaja Chemnitz Larsen (IA), at det er vigtigere end nogensinde med en samlet indsats.

- . Det er nødvendigt, at vi tilsidesætter partihensyn og symbolpolitik og for alvor sætter børns trivsel i højsædet

Hun gør opmærksom på, at antallet af børn og unge, der har været udsat for et ovegreb rent faktisk er faldet fra 40 til 20 procent.

- Men politiske diskussioner på området er også blusset op og gået i stå gentagne gange de sidste årtier. Nok er nok. Det må ikke ske denne gang. Det er vigtigt for mig at understrege, at debatten hverken må eller skal stoppe os fra at tage konkret handling.