Overgreb: Rollemodeller gør en forskel

Walter Turnowsky Fredag, 14. december 2018 - 08:53

Seks rollemodeller er en vigtig del af Naalakkersuisuts strategi mod seksuelle overgreb, Killiliisa. Og allerede nu, fire måneder efter Killiliisa blev lanceret, har de gjort en forskel.

- Socialstyrelsen kan allerede se en positiv effekt af involvering af rollemodeller i Killiliisa og mener, at rollemodelkorpset vil være med til at bane vejen for en friere dialog om seksuelle overgreb og skabe positive forandringer på området, skriver Socialstyrelsen i en pressemeddelelse.

Den 28.-29. november afholdt Socialstyrelsen det første arbejdsseminar for rollemodellerne. Fem af rollemodellerne – Gukki Nuka, Henrik, Arnajaraq, Arnánguak og Michael – har alle har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen, mens den sidste rollemodel – Heidi – er mor til to seksuelt krænkede piger.



På seminaret drøftede rollemodellerne blandt andet, hvordan de hver især kan bruge deres styrke til at få budskabet ud.



- Det er dog samtidig vigtigt at værne om de rollemodeller, der melder sig på banen, så de ikke brænder ud. Derfor er næste skridt for rollemodelkorpset kompetenceudvikling og opkvalificering blandt andet i forhold til dialogredskaber. Derudover skal der iværksættes et nødvendig beredskab, der gør det muligt for rollemodellerne at bidrage aktivt til udvikling og implementering af indsatser mod seksuelle overgreb, står der videre i pressemeddelelsen.

Beredskabet består blandt andet af, at der er psykologhjælp til rådighed, hvis rollemodellerne fpr brug for det.