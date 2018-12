Seks 'søskende' kæmper mod seksuelle overgreb

Walter Turnowsky Fredag, 14. december 2018 - 05:34

Det er barske historier de fortæller, de seks rollemodeller, der i forbindelse med Killiliisa er stået frem og har fortalt deres historie om seksuelle overgreb. Nu er de parat til at tage næste skridt, for at færre fremover skal gennemgå den smerte, som de har oplevet.

Allerede nu, fire måneder efter de stod frem i forbindelse med lanceringen af Killiliisa kan det mærkes, at der er sket noget.

- Jeg har fået rigtig, rigtig, rigtig mange henvendelser efter, at vi stod frem som rollemodeller.

- Folk skriver blandt andet, at vi har givet dem et håb om at overgreb kan stoppes og at der er et liv efter disse overgreb. Jeg får spontane kram på gaden og folk jeg ikke kender, smiler på denne særlige måde, som indikerer, at vi ”sejler i samme sø”. Det varmer helt ind i mit hjerte igen og igen, fortæller Heidi Møller Isaksen.

Hun har som mor oplevet, at begge hendes døtre er blevet udsat for seksuelle krænkelser af særdeles grov karakter.

- Noget af det allerstørste er når jeg går igennem en af byerne og folk jeg ikke kender klapper mig på skulderen og siger: Hold kæft hvor det godt, at du gør det her. Hvor er det stærkt, fortæller kunstneren Gukki Nuka.

Han blev voldtaget af sin fodboldtræner, da han var 14 år gammel. Det skete efter at træneren i årevis havde begået psykiske overgreb på ham. Han fortalte første gang om voldtægten i forbindelse med udstillingen 'Revner i Sjælen', som han viste første gang for godt to år siden.

Tydelig udvikling på kort tid

Både han og Heidi Møller Isaksen får løbende masser af henvendelse fra mennesker, der har oplevet seksuelle overgreb.

- Mange af dem skriver at de aldrig tidligere har betroet sig om seksuelle overgreb, fortæller Heidi Møller Isaksen.

- Jeg føler, langt inde i sjælen at vi som rollemodeller har betydet, at det ikke længere er skamfuldt for folk at tale om, hvad de har været udsat for, selvom det stadig gør ondt. Jeg ser det som et gennembrud.

Gukki Nuka fortæller, at han nok får tre til fire henvendelser dagligt via facebook eller messenger.

- Det er helt vanvittigt, hvad der er sket i løbet af kort tid. Da jeg stod frem, sagde jeg, at det var det værd, hvis det kunne redde bare en enkelt. Jeg havde på det tidspunkt ikke drømt om, at jeg for alvor ville nå at se en effekt, siger han.

Nu går arbejdet for alvor igang

Det giver både ham og de øvrige fem rollemodeller endnu mere energi for at fortsætte indsatsen, så antallet af overgreb for alvor kan bringes ned. For to uger siden mødtes de til et arbejdsseminar i Nuuk arrangeret af Socialstyrelsen.

- Nu hvor tabuet er brudt, er det vigtigt at vi holder gryden i kog. Vi er naturligvis stemt for at knokle for at leve op til vores ansvar som rollemodeller, så længe Killiliisa-projektet varer, siger Heidi Møller Isaksen.

- Det har været fantastisk at opleve den bredde vi repræsenter. Vi har hver vores styrker og kompetencer og vi har oplevet forskellige ting. Alligevel har vi et stærkt sammenhold og kan tale åbent om alting, tilføjer Gukki Nuka.

Styrke i forskelligheden

Bredden og forskelligheden skal nu for alvor sættes ind i det videre arbejde.

- På arbejdsseminaret har vi talt om, at vi gerne vil bruge vores forskellige styrker konstruktivt. For mit vedkommende vil jeg gerne rejse rundt på kysten og holde oplæg og på den måde favne folk i samme situation. Kort sagt dele ud af mine erfaringer i håb om at være til inspiration for andre, siger Heidi Møller Isaksen.

- Noget som allerede ved at blive en realitet. Jeg har nemlig fået en invitation fra Avannaata Kommunia, om et besøg i Qaanaaq i januar. Det glæder jeg mig meget til.

Også Gukki Nuka vil gerne rejse rundt på kysten, men frem for alt vil han bringe sine evner som kunstner i spil for at formidle budskabet ad den vej.

- Det er vigtigt at forstå, at hver enkelt har et ansvar for at hjælpe til med at få stoppe de seksuelle overgreb.

Som søskende

Begge understreger, at de oplever at også Socialstyrelsen tager indsatsen endog meget alvorligt. Derudover gør Socialstyrelsen ligeledes en stor indsats for at rollemodeller får den nødvendige hjælp og støtte. Således har de en psykolog til rådighed, når de får brug for det.

- De passer virkelig godt på os, lyder det næsten som ud af en mund fra både Heidi Møller Isaksen og Gukki Nuka.

Og derudover henter rollemodellerne også støtte og opbakning fra hinanden.

- Jeg oplever, at vi har en dybereliggende forståelse og kærlighed for hinanden. Vi er næsten som søskende. Uden ord siger vi til hinanden ' jeg har din ryg'. Det er uvurderligt, siger Gukki Nuka.