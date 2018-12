Efter overgrebet: Jeg vil læse et brev ved hans grav

Walter Turnowsky Mandag, 17. december 2018 - 05:21

For godt to år siden stod Gukki Nuka frem og fortalte igennem sin udstilling 'Revner i Sjælen' frem og fortalte om den voldtægt, som han blev udsat for som 14-årige.

Siden har han flere gange både til grønlandske og danske medier samt ved foredrag fortalt om overgrebet. I foråret medvirkede han i en valgdebat, hvor han blandt andet fik de medvirkende politikere til at tage hinanden i hænderne og love, at gøre en seriøs indsats for at bekæmpe seksuelle overgreb. Men så var kræfterne også sluppet op for en periode.

- Jeg havde besluttet, at jeg i en periode holdt mig helt ud af offentligheden, fortæller han til Sermitsiaq.AG.

Glæde over indsats fra idrætsforbund

I dag er han en af de seks rollemodeller under Killiliisa og er klar til igen at kæmpe for, at seksuelle overgreb skal blive fortid.

- Efter tre til fire måneder havde jeg samlet fornyet energi og var virkelig parat igen. I dag har jeg større styrke og erfaring, og er klarere på, hvad min rolle er.

En af de ting, der i den forbindelse har glædet ham særligt er, at samtlige grønlandske idrætsforbund under GIF har meldt ud, at de nu vil gøre en målrettet indsats for at bekæmpe overgreb.

- Det ramt mig dybt i hjertet, fortæller Gukki Nuka.

Når netop dette betyder særligt meget for ham, så skuldes det, at det var hans fodboldtræner i Uummannaq, der brutalt voldtog ham, da han var 14 år gammel. Forinden havde trænerer i årevis begået psykiske overgreb mod ham.

Gensyn med Uummannaq

Overgrebet betød, at han i lang tid ikke magtede at komme til Grønland. Uummannaq har han ikke set siden 1983. Men i foråret bliver det til et gensyn med fødebyen. Anledningen er, at han viser udstillingen 'Revner i Sjælen'. Lige siden udstillingen første gang blev vist i Nuuk har det været hans håb, at den en dag kan komme til Uummannaq.

- Det betyder naturligvis noget helt særligt, at udstillingen kommer netop hertil. Af samme årsag har jeg også sagt, at jeg selv vil hænge billederne op.

Gukki Nuka vil desuden vise et helt nyt værk, der er lavet specielt til udstillingen i Uummannaq.

Sidste skridt i heling

Han har dog også et andet mål med rejsen. Hans overgrebsmand er død i mellemtiden og han vil finde hans gravsted.

- For en del år siden skrev jeg et langt brev til ham, og det vil jeg læse op for ham.

- Jeg tror det bliver sidste skridt i min helingsproces i forhold til ham og i forhold til Grønland.

Besøget i Uummannaq bliver fulgt af et dokumentarfilm-hold fra Killiliisa. De får også lov til at filme hans besøg ved gravstedet - men på én betingelse, de må ikke optage lyd.

- Det jeg vil sige til ham, bliver mellem ham og mig, fastslår Gukki Nuka.