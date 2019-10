Overgreb dømmes ikke altid som voldtægt

Walter Turnowsky Tirsdag, 29. oktober 2019 - 06:20

En artikel her på Sermitsiaq.AG om to domme, den ene om en voldtægt på et barn og den anden om et seksuelt overgreb på et barn har skabt en del debat.

Noget af debatten går på, at man også i det tilfælde, hvor en 30-årig mand er dømt for et seksuelt overgreb på en 13-årig, som han tre gange havde samleje med, burde omtales som en voldtægt.

Dette ville imidlertid ikke være korrekt, da det rent faktisk ikke er det, som den 30-årige er dømt for. Han er dømt efter en paragraf om et kønsligt forhold til børn under 15 år, hvilket er det vi normalt vil kalde et seksuelt overgreb på et barn.

Kriminalloven om overgreb og voldtægt Følgende to pargraffer omhandler overgreb og voldtægt: §77 For voldtægt dømmes den, som ved vold eller trussel om vold tiltvinger sig samleje eller andet seksuelt forhold eller

skaffer sig samleje eller anden seksuelt forhold med en person, der befinder sig i en tilstand, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen. Stk. 2. Det samme gælder den, der, uden at forholdet falder ind under stk. 1, skaffer sig samleje eller andet seksuelt forhold ved ulovlig tvang, jf. § 91. Stk. 3. eller har samleje med eller andet seksuelt forhold til et barn under 12 år. §79 For kønsligt forhold til børn dømmes den, som har samleje eller andet seksuelt forhold med et barn under 15 år, når gerningsmanden kendte barnets alder eller i så henseende har handlet uagtsomt, medmindre forholdet er omfattet af § 77, stk. 1, nr. 3.

En dom for voldtægt forudsætter, at gerningsmanden benytter sig af vold, trusler eller tvang for at få samleje eller et andet seksuelt forhold med en person. Også hvis man misbruger en situation, hvor en person ikke kan forsvare sig, fordi den pågældende for eksempel er beruset, sover eller er udsat for et såkaldt 'drug-rape', er der tale om voldtægt.

Lovændring: Voldtægt når barnet er under 12

Der er dog en situation, hvor et overgreb på et barn altid ville blive dømt som voldtægt, nemlig hvis barnet er under 12 år. Dette er dog en meget ny tilføjelse til kriminalloven for Grønland, som faktisk først er blevet gældende i februar i år.

Med ændringen ønskede man at understrege alvoren af overgreb på børn. Da forslaget blev behandler i Inatsisartut argumenterede Inuit Ataqatigiits ordfører for, at grænsen burde være den kriminelle lavalder på 15 år, hvilket ville have betydet, at også den ovenfor nævnte sag skulle dømmes som voldtægt.

Også når det gælder paragraffen om seksuelle overgreb på mindreårige, er det imidlertid situationer, hvor man ikke vil blive dømt. En dom forudsætter nemlig, at man var klar over at barnet var under 15 år eller burde have været klar over det (har handlet uagtsomt). Er barnet under 12 år gælder denne bestemmelse dog ikke, da vil man som nævnt i dag blive dømt for voldtægt.