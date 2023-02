Otto Jeremiassen (S): Nukariit Qeqertarsuaq ApS er godkendt til at leje B-17

Jensine Berthelsen Onsdag, 15. februar 2023 - 07:31

Kommunalbestyrelsesmedlem og medlem af udvalget for Inoqarfik (erhverv, byudvikling, bolig og miljø, transport og infrastruktur, forsyning og beskæftigelse), Otto Jeremiassen (S) lægger ikke skjul på at han er overrasket og skuffet over at Kommune Qeqertalik ikke har effektueret udvalgets beslutning om at godkende Nukariit Qeqertarsuaq ApS som lejer af bygning B-17:

- Vi har i udvalget besluttet at virksomheden kan leje sig ind i bygningen pr. 1. juni 2022. Så jeg er meget overrasket over at virksomheden nu, mere end et halvt år efter beslutningen efterlyser svar på hvad der skal ske med bygningen, siger Otto Jeremiassen til Sermitsiaq.AG.

Kommunalbestyrelsesmedlemmets reaktion kommer efter Sermitsiaq.AG's artikel om en lukningstruede virksomhed Nukariit Qeqertarsuaq ApS, hvor ejerne fortæller om en næsten årelang og resultatløse korrespondance mellem virksomheden og kommunen om den ubenyttede bygning i Qeqertaruaq, som virksomheden ellers gerne vil leje eller købe.

Vil have svar

Otto Jeremiassen fortæller til Sermitsiaq.AG, at han, da han fandt ud af at virksomheden Nukariit Qeqertarsuaq ApS ikke er flyttet ind i den pågældendebygning, straks har gjort krav på svar om, hvorfor udvalgets beslutning ikke er blevet fulgt:

- Vi er sat i verden for at arbejde for vores borgere og det er inklusive vores erhvervsaktører. Det er ikke acceptabelt at vores politiske beslutninger ikke bliver fulgt, så jeg har, efter jeg fandt ud af at virksomheden i Qeqertarsuaq slet ikke var flyttet ind i bygningen, krævet at få svar på hvad der foregår, og jeg har endnu ikke fået fyldestgørende svar, påpeger Otto Jeremiassen.

Otto Jeremiassen (S) kan ikke forstå hvorfor kommunen har valgt at ignorere udvalget Inoqarfiks beslutning om at virksomheden Nukariit Qeqertarsuaq ApS kan leje sig ind i B-17 Kommune Qeqertalik

Kommunen tavs om sagen

Formanden for udvalget Inoqarfik, Klaus Lundblad (IA) har været inde over brevvekslingen mellem virksomheden og kommunen, hvor han har tilkendegivet sin opbakning til virksomhedens anmodning. Den næsten årelange brevveksling sidder Sermitsiaq.AG inde med.

Sermitsiaq.AG har rettet henvendelse til kommunen og bedt om svar på, hvorfor kommunen har valgt at se bort fra et udvalgs beslutning. Kommunnen har i slutningen af sidste år oplyst Nukariit ApS, at bygningen nu skulle sættes til salg til højest bydende men det er heller ikke sket endnu. Det forsøger Sermitsiaq.AG også at få en forklaring på.